Анечка, с именинами! Красивые открытки и поздравления на День ангела Анны

Не забудьте поздравить Анюту с именинами

Имя Анна — не только древнее и красивое, но еще и одно из самых распространенных в Украине. Ранее мы рассказывали, каково значение и происхождение имени, и когда все Дни ангела Анны в году. Теперь же "Телеграф" собрал для вас подборку ярких поздравлений на именины для Анюты в стихах, прозе и открытках на украинском.

Короткие поздравления с Днем ангела Анны

Анечка, золотце! От души поздравляю тебя с Днем ангела, желаю тебе как можно больше путешествий, цветов и подарков, и чтобы каждая секунда твоей жизни была в удовольствие. С именинами!

Поздравляю с твоим днем, Анюта! Пусть твои руки опускаются только под весом цветов, а ноги устают только от танцев. Пусть никакие неприятности не портят твоего настроения, а в душе всегда остается молодость и вера в добро. С Днем ангела!

В День твоего ангела, Анна, хочу пожелать, чтобы на пути к твоим целям и счастью встречались только преодолимые препятствия, и никакие невзгоды надолго не омрачали твоего настроения.

Аня, с Днем ангела! Оставайся таким же светлым солнышком в жизнях окружающих, каким ты есть сейчас. Танцуй, люби, наслаждайся жизнью, и ни в чем себе не отказывай, — ты этого достойна!

Дорогая Анна! В день твоего ангела желаю достатка, мира в душе и добра в сердце. Пусть вокруг тебя будут только верные и надежные люди, а все беды и невзгоды обходят тебя десятой дорогой.

Открытки для поздравления на День ангела Анны

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие подарки по приметам строго запрещено дарить женщинам и почему.