Стих на день рождения подруге: красивое и трогательное поздравление
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Поздравление с днем рождения подруге в стихах приятно порадует именинницу
Если у вашей подруги скоро день рождения, пора задуматься не только о подарке, но и о том, как вы ее будете поздравлять. Для близкого человека всегда хочется подготовить что-то особенное. В случае, если подходящие идеи не приходят в голову, красивый стих подруге на день рождения станет отличным поздравлением и дополнением к презенту. Его можно зачитать прямо на празднике, написать в открытке или отправить в сообщении.
Поздравление подруге с днём рождения в стихах должно передать всю палитру добрых чувств и поднять настроение имениннице. С помощью лирики пожелайте подруге счастья, любви, долгих лет жизни и успехов во всех сферах.
Специально для своих читателей "Телеграф" составил подборку, в которой собрал стихи подруге с днем рождения в разных форматах, на любой возраст и на любой вкус.
Красивый стих на день рождения лучшей подруге
Звонит телефон, разрывается,
Так твой лучший день начинается🎉.
Да все очень просто, назад много лет,
Ты, наша подружка явилась на свет.
Тебя от души все друзья поздравляют,🥳
Давай просыпайся все счастья желают.
Любви ❤️неземной тебе, мира, удачи,
Здоровья, финансов — миллион, не иначе!
Пусть праздничный день, словно песнь соловья,
Изгонит из сердца ненастье.
Пусть жизнь твоя яркая, словно заря,
Приносит одно только счастье!🥂
****
Как будто света наважденье,
И в мире все цветы цветут🌺:
Ты свой встречаешь день рожденья,
И мы с тобою вместе тут.
В тебе красу мы отмечаем —
Прекрасна, как цветок, ты тоже.
В тебе одной души не чаем.
И каждый, на шута похожий,
Спешит скорей тебе в услугу —
Зацеловать, пообнимать…
И славим мы тебя — подругу,
Сестру, дочь, бабушку и мать!!!🎉💐🎁
***
Говорят, что женщины и дружба,
Как зима и лето, юг и север,
Далеки понятия и чужды.
Только в предрассудки я не верю.
Поздравляю 🥳искренне, с душою
С днем рождения! 🎁И тебе желаю,
Чтоб дружили дальше мы с тобою
И встречались вечером за чаем☕️.
Знай, в любое время дня☀️ и ночи🌙
Я плечо подставлю, если нужно.
Как спасатель, я пребуду срочно,
В жизни вот она, девИчья дружба.
Пожелаю счастья без подвоха,
Чтобы радость сердце наполняла,
Чтоб "отлично" и ни разу "плохо",
Чтоб звезда⭐️ счастливая сияла.
Чтоб удача шла с добром под руку,
И вершин достигла ты в карьере.
Чтоб не знала ты тоски и скуки,
И достатка столько, чтоб без меры.
Чтоб на штучки женские хватало,
На сапожки, шубку, Эмираты.
Чтоб любовь❤️ тебя врасплох застала,
Мужа, а ему большой зарплаты.
Чтоб судьба по-доброму смешила,
Добрыми чудила чудесами.
Чтобы в дом добро к тебе спешило,
А еще здоровья папе, маме🍾.
***
С днем рождения, подруга любимая!💐
Тебя ближе, родная, мне нет!❤️
Кто еще, как не ты, моя милая,
Даст мне дружеский дельный совет?
С кем еще я смогу до рассвета☀️
Беззаботно о жизни болтать?
И кому доверять все секреты?🍷
С кем смеяться, порою рыдать?
Лишь с тобой, дорогая подруга,
Я готова всё-всё разделить.
Скажу честно, что было бы туго
Без тебя в этом мире🌍 мне жить.
И сегодня тебе я желаю
Жизни чашу до дна всю испить!
Будет всё хорошо, дорогая,
Ведь иначе не может и быть🥰!
Ты моё солнце☀️, подруга, звезда ⭐️—
Вместе с тобой мы сегодня, всегда,
Много всего пережили, прошли,
Дружбу свою сквозь года пронесли!
Будь, моя милая, самой красивой,💃
Доброй, надежной, безумно счастливой,👸
Самой веселой, и самой серьезной,
Всё это вовремя, всё это можно!
Пусть же исполнятся все-все мечты🎉,
Будет все лучшее, там лишь, где ты,
Просто ты утром возьми, улыбнись,
Чтобы желания в миг все сбылись!
Стишок подруге на день рождения
Будь всегда неотразимой,
Яркой, сказочной, любимой.
Доброй, милой, как всегда,
С днем рождения тебя🥳!
***
С днем рождения, сияй всегда💃, цвети,
Купайся в роскоши, достатке и любви❤️.
Желаю много ярких и успешных дней☀️
И рядом добрых, замечательных людей!🥂
***
Моя красотка, поздравляю!🥳
Ты знаешь − лучшего желаю.
С днем рождения тебя🎁,
Пускай судьба хранит, любя!
***
Пусть мир 🌍на все твои запросы
Покорно отвечает "Да",
Будь счастлива и будь здорова,
И не считай свои года!
***
Будь всегда в прекрасной форме,
И нервишки чтобы в норме.
Сочным персиком будь спелым
И не старей душой и телом,
Будь красива👸, словно кукла,
С днем рождения🎉, подруга!
***
Будь открытой, позитивной
И счастливой ты всегда,
Милой, доброй и красивой.
С днем рождения тебя!
Стих самой лучшей подруге на день рождения
С днем рожденья🎂 тебя поздравляю
И скажу я, ничуть не тая,
Что всем сердцем тебя обожаю,
Ты поддержка и радость моя.
Наша дружба лишь крепнет с годами.
Ты, подруга, мне словно сестра.
Нету зависти злой между нами,
Ты полна оптимизма, добра🥰.
Пусть твой век будет долгим, счастливым,
Каждый день будет полон любви❤️.
Будь всегда неизменно красивой,
Только в лучшее верой живи.
Пусть заветные сбудутся грезы,
Пусть царит в твоем сердце тепло.
Ты прекрасна, как свежие розы.
Мне, подруга, с тобой повезло.
***
Такие люди — редкость на планете,🌍
Как ты, подруга милая моя.
Скажу тебе всю правду откровенно,
Секретов, недомолвок не тая:
Ты лучшая подруга — это правда.
К тебе — с бедой, и с радостью — к тебе.
Ты выслушаешь так, как это надо,
Не бросишь никогда меня в беде!🥰
Сегодня поздравляю с днем рождения💐.
И всё, что лучшее на свете, — для тебя.
Любовь ❤️пусть станет верною наградой
За все твои добрейшие дела!
Будь счастлива, родная, и успешна.
И улыбайся… Всем врагам назло!
И на меня рассчитывай, конечно.
Тебе со мною тоже повезло.
***
Мы с тобою столько лет знакомы,
Что уже и сложно посчитать.
Ты проверенная жизнью мне подруга.
Лучшая — другой и не назвать!
Будь здоровой, умной и красивой👸,
Никогда не плачь, не унывай.
Будь, моя родная, ты счастливой,
Обо мне ни дня не забывай!🥰
Будь очаровательной и милой,
Сексуальной, четкой, деловой,
Нежной, потрясающей, любимой —
Оставайся ты самой собой!
В твой чудесный праздник дня рождения🥳
Пожелать хочу тебе добра,
Чтоб на всё всегда хватало силы,
Чтоб в достатке, радости жила🎁!
***
Сегодня, в день твоего рожденья,
Я рада тебе счастья пожелать,
Нам есть что вспомнить, есть чем поделиться.
И даже есть, что детям передать.
Спасибо, моя лучшая подруга,
За все, что вместе пережили мы.
За эти годы так узнали мы друг друга,
Что кажется — мы просто две сестры.
Я от души тебе любви желаю,
Будь счастлива, здорова и бодра,
Хочу сказать, что я сейчас скучаю…
Желаю тебе мира и добра!
***
Той, что поддержит, удружит, наставит,
Что никогда ни за что не подставит…
Той, что разделит слезу и улыбку,
Той, что простит за любые ошибки…
Той, с кем не надо никем притворяться,
Той, что умеет цвести и смеяться…
Лучшей, милейшей подруге на свете
Солнце пусть нежно и ласково светит.
Всё получается и удается,
Пусть тебе долго и ладно живется!
Стихи для любимой подруги в день рождения
Поздравляем с Днём рожденья,🎁
Нет подружки веселей!
Принимай же поздравленья,
Ты сейчас в кругу друзей.
Чтоб желания сбывались,
Независимо от дней.
Руки, чтоб не опускались,
Шла работа веселей.
Кушать и не поправляться,
По мальчишкам не страдать,
На родных не обижаться
И друзей не забывать🎂🍾.
***
В день рождения к подруге с любовью❤️
Мы направимся прямо в гости,
Чтобы ей пожелать здоровья,
Чтоб исполнилось все, что просит
В этот день у небес она,
И волшебных чудес сполна!
В день рождения мы пожелаем,
Чтоб все сбылось, о чем мечтает,
Чтобы ярко светила звезда⭐️,
Освещая весь путь для тебя.
С гордо поднятой головой
Шла на встречу с своей судьбой🥂!
***
За ту, которая нас собрала сегодня,
Мы поднимаем самый первый тост!🥂
Смотри, как много милых и забавных,
Людей сегодня срочно собралось!
Ты необычна, весела, строптива!💃
Порой серьёзна, если нужно так!
Желаем, чтобы ты была любима❤️,
Взаимно, и во всём он был мастак!
Добейся целей всех своих игриво,
И с лёгкостью по жизни прошагай,
Сегодня оторвись по полной силе,
Мечты в реальность бурно воплощай!
***
Ты отгадай, зачем сегодня
Собрались вместе все, все мы,
Зачем весь день, точнее с пол дня
Искали лучшие цветы?
Зачем красиво нарядились —
Костюмы, платья, каблуки,
Зачем с подарками возились
Плохой погоде вопреки?
Сегодня твой ведь День рождения,
И, дорогая, от всех нас
Прими от сердца поздравления,
Чтоб жизнь сложилась — высший класс!
***
Острый ум блистает, очень симпатична,
И фигура в форме держится отлично💃.
Но подруга наша очень саркастична
И к себе безмерно очень уж критична!
Голодом заморит бедный организм,
Так и не увидит наш капитализм!
С днем рожденья нынче поздравляем все!🥳
Испереживались за тебя совсем.
Пусть не судит строго голодовку Бог.
В прошлой жизни, (имя), ты индийский йог.
Мы желаем счастья и книгу написать,
Как среди продуктов можно голодать!😄
Ранее "Телеграф" публиковал подборку прикольных поздравлений для подруги на день рождения.