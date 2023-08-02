Стих на день рождения подруге: красивое и трогательное поздравление

Поздравление с днем рождения подруге в стихах приятно порадует именинницу

Если у вашей подруги скоро день рождения, пора задуматься не только о подарке, но и о том, как вы ее будете поздравлять. Для близкого человека всегда хочется подготовить что-то особенное. В случае, если подходящие идеи не приходят в голову, красивый стих подруге на день рождения станет отличным поздравлением и дополнением к презенту. Его можно зачитать прямо на празднике, написать в открытке или отправить в сообщении.

Поздравление подруге с днём рождения в стихах должно передать всю палитру добрых чувств и поднять настроение имениннице. С помощью лирики пожелайте подруге счастья, любви, долгих лет жизни и успехов во всех сферах.

Специально для своих читателей "Телеграф" составил подборку, в которой собрал стихи подруге с днем рождения в разных форматах, на любой возраст и на любой вкус.

Красивый стих на день рождения лучшей подруге

Звонит телефон, разрывается,

Так твой лучший день начинается🎉.

Да все очень просто, назад много лет,

Ты, наша подружка явилась на свет.

Тебя от души все друзья поздравляют,🥳

Давай просыпайся все счастья желают.

Любви ❤️неземной тебе, мира, удачи,

Здоровья, финансов — миллион, не иначе!

Пусть праздничный день, словно песнь соловья,

Изгонит из сердца ненастье.

Пусть жизнь твоя яркая, словно заря,

Приносит одно только счастье!🥂

****

Как будто света наважденье,

И в мире все цветы цветут🌺:

Ты свой встречаешь день рожденья,

И мы с тобою вместе тут.

В тебе красу мы отмечаем —

Прекрасна, как цветок, ты тоже.

В тебе одной души не чаем.

И каждый, на шута похожий,

Спешит скорей тебе в услугу —

Зацеловать, пообнимать…

И славим мы тебя — подругу,

Сестру, дочь, бабушку и мать!!!🎉💐🎁

***

Говорят, что женщины и дружба,

Как зима и лето, юг и север,

Далеки понятия и чужды.

Только в предрассудки я не верю.

Поздравляю 🥳искренне, с душою

С днем рождения! 🎁И тебе желаю,

Чтоб дружили дальше мы с тобою

И встречались вечером за чаем☕️.

Знай, в любое время дня☀️ и ночи🌙

Я плечо подставлю, если нужно.

Как спасатель, я пребуду срочно,

В жизни вот она, девИчья дружба.

Пожелаю счастья без подвоха,

Чтобы радость сердце наполняла,

Чтоб "отлично" и ни разу "плохо",

Чтоб звезда⭐️ счастливая сияла.

Чтоб удача шла с добром под руку,

И вершин достигла ты в карьере.

Чтоб не знала ты тоски и скуки,

И достатка столько, чтоб без меры.

Чтоб на штучки женские хватало,

На сапожки, шубку, Эмираты.

Чтоб любовь❤️ тебя врасплох застала,

Мужа, а ему большой зарплаты.

Чтоб судьба по-доброму смешила,

Добрыми чудила чудесами.

Чтобы в дом добро к тебе спешило,

А еще здоровья папе, маме🍾.

***

С днем рождения, подруга любимая!💐

Тебя ближе, родная, мне нет!❤️

Кто еще, как не ты, моя милая,

Даст мне дружеский дельный совет?

С кем еще я смогу до рассвета☀️

Беззаботно о жизни болтать?

И кому доверять все секреты?🍷

С кем смеяться, порою рыдать?

Лишь с тобой, дорогая подруга,

Я готова всё-всё разделить.

Скажу честно, что было бы туго

Без тебя в этом мире🌍 мне жить.

И сегодня тебе я желаю

Жизни чашу до дна всю испить!

Будет всё хорошо, дорогая,

Ведь иначе не может и быть🥰!

Ты моё солнце☀️, подруга, звезда ⭐️—

Вместе с тобой мы сегодня, всегда,

Много всего пережили, прошли,

Дружбу свою сквозь года пронесли!

Будь, моя милая, самой красивой,💃

Доброй, надежной, безумно счастливой,👸

Самой веселой, и самой серьезной,

Всё это вовремя, всё это можно!

Пусть же исполнятся все-все мечты🎉,

Будет все лучшее, там лишь, где ты,

Просто ты утром возьми, улыбнись,

Чтобы желания в миг все сбылись!

Стишок подруге на день рождения

Будь всегда неотразимой,

Яркой, сказочной, любимой.

Доброй, милой, как всегда,

С днем рождения тебя🥳!

***

С днем рождения, сияй всегда💃, цвети,

Купайся в роскоши, достатке и любви❤️.

Желаю много ярких и успешных дней☀️

И рядом добрых, замечательных людей!🥂

***

Моя красотка, поздравляю!🥳

Ты знаешь − лучшего желаю.

С днем рождения тебя🎁,

Пускай судьба хранит, любя!

***

Пусть мир 🌍на все твои запросы

Покорно отвечает "Да",

Будь счастлива и будь здорова,

И не считай свои года!

***

Будь всегда в прекрасной форме,

И нервишки чтобы в норме.

Сочным персиком будь спелым

И не старей душой и телом,

Будь красива👸, словно кукла,

С днем рождения🎉, подруга!

***

Будь открытой, позитивной

И счастливой ты всегда,

Милой, доброй и красивой.

С днем рождения тебя!

Стих самой лучшей подруге на день рождения

С днем рожденья🎂 тебя поздравляю

И скажу я, ничуть не тая,

Что всем сердцем тебя обожаю,

Ты поддержка и радость моя.

Наша дружба лишь крепнет с годами.

Ты, подруга, мне словно сестра.

Нету зависти злой между нами,

Ты полна оптимизма, добра🥰.

Пусть твой век будет долгим, счастливым,

Каждый день будет полон любви❤️.

Будь всегда неизменно красивой,

Только в лучшее верой живи.

Пусть заветные сбудутся грезы,

Пусть царит в твоем сердце тепло.

Ты прекрасна, как свежие розы.

Мне, подруга, с тобой повезло.

***

Такие люди — редкость на планете,🌍

Как ты, подруга милая моя.

Скажу тебе всю правду откровенно,

Секретов, недомолвок не тая:

Ты лучшая подруга — это правда.

К тебе — с бедой, и с радостью — к тебе.

Ты выслушаешь так, как это надо,

Не бросишь никогда меня в беде!🥰

Сегодня поздравляю с днем рождения💐.

И всё, что лучшее на свете, — для тебя.

Любовь ❤️пусть станет верною наградой

За все твои добрейшие дела!

Будь счастлива, родная, и успешна.

И улыбайся… Всем врагам назло!

И на меня рассчитывай, конечно.

Тебе со мною тоже повезло.

***

Мы с тобою столько лет знакомы,

Что уже и сложно посчитать.

Ты проверенная жизнью мне подруга.

Лучшая — другой и не назвать!

Будь здоровой, умной и красивой👸,

Никогда не плачь, не унывай.

Будь, моя родная, ты счастливой,

Обо мне ни дня не забывай!🥰

Будь очаровательной и милой,

Сексуальной, четкой, деловой,

Нежной, потрясающей, любимой —

Оставайся ты самой собой!

В твой чудесный праздник дня рождения🥳

Пожелать хочу тебе добра,

Чтоб на всё всегда хватало силы,

Чтоб в достатке, радости жила🎁!

***

Сегодня, в день твоего рожденья,

Я рада тебе счастья пожелать,

Нам есть что вспомнить, есть чем поделиться.

И даже есть, что детям передать.

Спасибо, моя лучшая подруга,

За все, что вместе пережили мы.

За эти годы так узнали мы друг друга,

Что кажется — мы просто две сестры.

Я от души тебе любви желаю,

Будь счастлива, здорова и бодра,

Хочу сказать, что я сейчас скучаю…

Желаю тебе мира и добра!

***

Той, что поддержит, удружит, наставит,

Что никогда ни за что не подставит…

Той, что разделит слезу и улыбку,

Той, что простит за любые ошибки…

Той, с кем не надо никем притворяться,

Той, что умеет цвести и смеяться…

Лучшей, милейшей подруге на свете

Солнце пусть нежно и ласково светит.

Всё получается и удается,

Пусть тебе долго и ладно живется!

Стихи для любимой подруги в день рождения

Поздравляем с Днём рожденья,🎁

Нет подружки веселей!

Принимай же поздравленья,

Ты сейчас в кругу друзей.

Чтоб желания сбывались,

Независимо от дней.

Руки, чтоб не опускались,

Шла работа веселей.

Кушать и не поправляться,

По мальчишкам не страдать,

На родных не обижаться

И друзей не забывать🎂🍾.

***

В день рождения к подруге с любовью❤️

Мы направимся прямо в гости,

Чтобы ей пожелать здоровья,

Чтоб исполнилось все, что просит

В этот день у небес она,

И волшебных чудес сполна!

В день рождения мы пожелаем,

Чтоб все сбылось, о чем мечтает,

Чтобы ярко светила звезда⭐️,

Освещая весь путь для тебя.

С гордо поднятой головой

Шла на встречу с своей судьбой🥂!

***

За ту, которая нас собрала сегодня,

Мы поднимаем самый первый тост!🥂

Смотри, как много милых и забавных,

Людей сегодня срочно собралось!

Ты необычна, весела, строптива!💃

Порой серьёзна, если нужно так!

Желаем, чтобы ты была любима❤️,

Взаимно, и во всём он был мастак!

Добейся целей всех своих игриво,

И с лёгкостью по жизни прошагай,

Сегодня оторвись по полной силе,

Мечты в реальность бурно воплощай!

***

Ты отгадай, зачем сегодня

Собрались вместе все, все мы,

Зачем весь день, точнее с пол дня

Искали лучшие цветы?

Зачем красиво нарядились —

Костюмы, платья, каблуки,

Зачем с подарками возились

Плохой погоде вопреки?

Сегодня твой ведь День рождения,

И, дорогая, от всех нас

Прими от сердца поздравления,

Чтоб жизнь сложилась — высший класс!

***

Острый ум блистает, очень симпатична,

И фигура в форме держится отлично💃.

Но подруга наша очень саркастична

И к себе безмерно очень уж критична!

Голодом заморит бедный организм,

Так и не увидит наш капитализм!

С днем рожденья нынче поздравляем все!🥳

Испереживались за тебя совсем.

Пусть не судит строго голодовку Бог.

В прошлой жизни, (имя), ты индийский йог.

Мы желаем счастья и книгу написать,

Как среди продуктов можно голодать!😄

Ранее "Телеграф" публиковал подборку прикольных поздравлений для подруги на день рождения.