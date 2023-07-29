Поздравления с днем рождения подруге: прикольные пожелания в прозе, которые порадуют именинницу

Смешное поздравление с днем рождения подруге в прозе подарит ей улыбку и хорошее настроение.

В день рождения хочется порадовать подругу чем-то особенным, ярким и интересным, ведь с ней связано много приятных воспоминаний. Из всего многообразия поздравлений трудно выбрать что-то действительно удивительное и запоминающееся.

Отличным вариантом станет прикольное поздравление подруге в прозе. Отправленное шуточное пожелание будет оригинальным подарком для важного человека.

Если вы ищете слова, которые по-настоящему поднимут настроение виновнице торжества, вам пригодится эта подборка. "Телеграф" собрал прикольные поздравления с днем рождения подруге в прозе, которые приятно удивят именинницу и запомнятся ей надолго.

Прикольные поздравления с днем рождения в прозе подруге

С днем рождения, 🐈! Будь смелой хищницей, настоящей умницей, неоспоримой красавицей👸. Дорогая моя, я желаю тебе океан🌊 счастья, где каждый день будет знаменоваться славной охотой. И пусть с плесенью в твоей жизни будет только сыр🧀, а старым — коньяк и винцо🍷.

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Любимая моя подружка! Желаю тебе, чтобы ни один, съеденный вместе со мной тортик🎂 не испортил твою фигуру, чтобы в магазинах всегда были твои размеры, а мужики падали штабелями к твоим ногам, завидев твою голливудскую улыбку!🥰

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С днём рождения, моя подружка-веселушка. Желаю тебе заморских странствий и заграничных путешествий🧳, интеллигентного вида и чистого ума, сногсшибательной красоты💃 и точёной фигуры, верного мужика и вечного утопания в океане любви❤️.

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Подруженька, ну вот и настал твой день! Ты настоящая звезда⭐️, круче самой горячей голливудской красотки! Обещаю, что все шампанское🍾 мы будем пить только за тебя. Этот день рождения будет незабываемым, не сомневайся! Будь счастлива, моя прекрасная девочка!

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Подружка, с днем рождения! Желаю тебе иметь шикарную грудь, роскошную фигуру, обладать женскими чарами и получать все, что хочется! Пусть мужчины исполняют все твои капризы, независимо от их размеров! Ешь и не поправляйся, покупай шикарные вещи и только богатей!🎁💐

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С днём рождения, моя подруженька дорогая🎉. Желаю тебе никогда не страдать чепухой и всегда быть занятой интересным делом, желаю не полнеть от вкуснях и пироженок🍩 и всегда оставаться в прекрасной форме, желаю, чтобы любимые люди с тебя пылинки сдували, всегда лелеяли и обожали.

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С днем рождения, моя милая подруженция😍. Желаю тебе, чтоб колготки никогда не рвались, чтоб каблук👠 никогда не ломался, чтоб мужик👨 никогда не брыкался, чтоб красота твоя была страшною силой, а в жизни у тебя был чудесный коттедж🏠 и клёвая машина🚘.

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Желаю волшебных пирожных, от которых не толстеют. Волшебную кредитку, которая не иссякает. Волшебного принца не только на коне, но и с собственным замком. Пусть свекровь живет далеко, шеф постоянно пропадает на совещаниях, а завистницы сами путаются в своих кознях. С днём рождения, дорогая!🥳

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С каждым годом всё ближе пенсия.👵 Желаю встретить её со своими зубами, с морщинами только от смеха, в трезвом уме и при своей памяти! Пусть вопреки всему кальций не вымывается из костей, волосы не седеют, а нервные клетки восстанавливаются. Живи и молодей!😉

Короткие и смешные поздравления с днем рождения подруге в прозе

С днем рождения, подруга! Скорее замуж выходи! А то останешься с котом🐱, но он шубу не подарит, и на курорт🏝 не свозит.

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Подружка, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю жить шоколадно в шоколадном шоколаде💃. Желаю всегда находить интересные приключения на свою красивую и неугомонную попу🍑. Желаю всегда удовлетворять все желания веселых тараканов в твоей голове.

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Подруга милая моя, с днем рождения тебя. Желаю, чтобы ногти не ломались💅, волосы не секлись, колготки не рвались, ноги по дороге счастья плелись. Будь всегда неотразимой, даже с хаосом на голове и в халате. Желаю оставаться всегда любимой🥰, а еще удачи и счастья в квадрате.

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Подруженька, в твой день рождения я тебе пожелаю есть сколько хочешь, и не толстеть, мечтать сколько угодно, и чтоб не треснула губа, жить сладкой жизнью, и чтоб нигде ничего не слиплось, быть безумно счастливой и любимой, но не терять головы в важном деле!

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Дорогая моя, желаю тебе сегодня от души "напраздноваться"🥂 Ведь не каждый день становится днем, когда тебе все можно. Помни, сегодня звезды расположены в созвездии "отдыхай и празднуй". Так пусть же все, что ты сегодня загадаешь обязательно воплотиться в жизнь!

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Развивай свои мужские стороны — они обязательно тебе пригодятся. Будь на высоте, налегке и на позитиве, тогда и работа будет в удовольствие, а я — еще и в пользу. Заранее планируй, больше мечтай и не сиди долго за экраном.

Шуточные поздравления с днем рождения подруге в прозе

С днем варенья, подруга! В первую очередь, пожелаю тебе большую банку варенья, чтоб твоя жизнь была такой же сладкой😋. Еще пожелаю, чтоб никогда с тобой не случалось неприятностей: чтоб слон не отдавил ногу, чтоб завистники не приклеили жвачку в волосы, чтоб не сломался ноготь во время свидания и чтоб не застревала в лифте. Желаю, чтоб никакой ураган не смог испортить твою прическу и настроение. Желаю, чтоб у тебя все было натуральное: и волосы, и ресницы, и ногти, и грудь. В общем – будь сама собой! Хорошей, доброй, нежной – такой, какой ты есть🥳🎁

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Ну что, подруга! Вот и постарела ты еще на годик… ой, прости, то есть, повзрослела и поумнела. Не обижайся, ты же знаешь, я любя… Я поздравляю тебя с Днем варенья и желаю, чтобы жизнь твоя была кайфовая, чтобы фортуна всегда тебя сопровождала! Будь счастлива, дорогая, радуйся сама и радуй своих близких своими успехами!

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Подружка, такая как ты в мире лишь в одном экземпляре! Родители твои постарались на славу, за что им большой респект! Ты у меня самая лучшая! Люблю тебя, родная! С праздником!

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Дорогая, наливай чего покрепче! Хочу выпить за твои 18 лет! Да, да я не ошиблась. В твоей душе именно такой возраст. И пусть он всегда остается с тобой. Здоровья еще пожелаю и удачи во всем! Не забывай, что нам показано почаще путешествовать и смотреть на все красивое. А так как мы с тобой раскрасавицы, давай посмотрим, друг на друга и будем счастливы. С днем рождения!

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Дорогая, с днем рождения! Помнишь притчу, как в саду росли две розы – белая и красная. Прилетела к ним пчелка опылить, белая позволила сесть на себя, а красная нет. Началась пора цветения — красная роза расцвела, переполнилась нектаром и сломалась. Белая роза — целехонька — цвела и благоухала. Так вот, подружка, как пчела прилетит, не ломайся, соглашайся!

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Ты случайно не знаешь, почему сегодня по-особенному поют птицы? Может быть, ты в курсе, отчего так ярко светит солнце? И не закономерность ли это – ты выглядишь на все 100? Неужели наступил какой-то особенный день, и я что-то пропустила? Особенно прекрасна ты бываешь в День Рождения… Значит, сегодня – именно он! Мне остается поздравить тебя – и пусть каждый твой день будет похож на сегодняшний!

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