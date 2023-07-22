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Прикольные открытки с днем рождения подруге: эти поздравления точно поднимут имениннице настроение

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Прикольная открытка подруге с днем рождения
Прикольная открытка подруге с днем рождения. Фото telegraf.com.ua

Выберите смешные открытки подруге с днем рождения

День рождения подруги — отличный повод повеселится. В этот день принято дарить имениннице не только подарки, но и как можно больше положительных эмоций. Сделать это можно самыми разными способами.

Для человека, с которым пережито очень много радостных событий хочется приготовить что-то особенное, что развеселит и зарядит позитивом надолго. Один из вариантов — прикольная картинка с днем рождения подруге.

Яркое изображение станет прекрасным дополнением к основному подарку. К тому же прикольная картинка может быть отправлена подруге в первые минуты ее дня рождения в любой из мессенджеров, которым она пользуется.

Специально для своих читателей "Телеграф" создал подборку, в которой вы сможете найти прикольные поздравления с днем рождения подруге в картинках. Останется скачать открытку на свой гаджет, а затем отправить имениннице.

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Ранее "Телеграф" публиковал прикольные поздравления подруге с днем рождения в стихах.

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