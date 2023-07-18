Поздравления с днем рождения подруге: самые красивые стихи, проза и открытки

Выберите самое классное поздравление с днем рождения подруге

Если у вас есть хотя бы одна подруга, на которую можно рассчитывать несмотря ни на что, считайте себя счастливым человеком. Лучшие подруги занимают особое место в наших сердцах и жизни. Поэтому и поздравление с днем рождения подруге должно быть особенным.

Будет идеально, если пожелания на день рождения подруге будут идти от самого сердца и вы расскажете имениннице, насколько она для вас важна. Поздравление подруги с днем рождения должно быть искренним, ярким и запоминающимся, дарить имениннице положительные эмоции и довольную улыбку.

"Телеграф" составил обширную подборку, в которой можно найти классное поздравление с днем рождения подруге. Некоторые из них забавны и заставят ее смеяться, в то время как другие более сентиментальны и обязательно согреют ее сердце.

Красивое поздравление с днем рождения подруге в прозе

С днем рождения подруга! Желаю богатства и денег, а также здоровья. Чтоб жизнь твоя яркой была и успешной, и с каждым днем ты была веселей. Позитивных людей и безмерного счастья, чтобы окружающие любили тебя и уважали. И чтоб все что задумала, стало реальностью.

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Поздравляю тебя с Днем Рождения, моя любимая, самая лучшая подруга🎂! Хочу пожелать тебе крепкого здоровья, бесконечного счастья, и огромной, взаимной любви💞. Оставайся всегда таким же лучезарным, душевным, искренним и веселым человеком. Пусть в этот чудесный день исполнятся все твои заветные мечты🎆. Я очень горжусь, что в моей жизни есть такой прекрасный человек. Знай, я всегда готова подставить свое плечо, в любой ситуации. Хочу сказать тебе огромное спасибо за крепкую, настоящую дружбу! Вместе мы сила!🥰

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Лучшая в мире, подружка родная! В твой день рождения я далеко! И, то и дело, тебя вспоминаю, и изменить не могу ничего! Жизнь все расставила так, как хотела, мы разбежались по разным местам.

Прими от меня самые лучшие пожелания на день рождения! Счастья тебе, будь хранимая Богом, мира, любви и удачи во всем! И пусть, однажды, сплетутся дороги, и постучишься ты тихо в мой дом🌺

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Моя прелестная подружка! За долгие годы знакомства с тобой каждый день убеждаюсь в твоей искренности и порядочности! Такого доброго и интересного человека очень трудно найти в нашем бренном мире.😊 Оставайся такой же веселой, смеющейся и увлекающей женщиной!💅 Покоряй мужчин, завоевывай сердца и просто будь счастлива! 💖Я искренне желаю, чтобы в твоей жизни все сложилось наилучшим образом! Процветай, смело ступай вперед навстречу всему новому и прекрасному🎀🎉🥂.

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Хочу поздравить с днем рождения любимую подругу. Подруженька, поздравляю тебя от души🎉. В день твоего рождения хочу пожелать полного порядка в работе, в отношениях и в жизни💞. Пусть счастливые дни чередуются с радостными событиями,🎆 пусть постоянно на твоём пути появляются новые возможности и светлые перспективы🎁🎂🥂

Самое лучшее поздравление с днем рождения подруге

Прекрасная подружка и замечательный человечек, с праздником тебя — с днем рождения!🌺 Желаю тебе много радости, успеха во всех делах, нежности и внимания. Пусть твое сердце переполняется любовью💞, а душа гармонией. Пусть твое семейное благополучие переплетается с достатком, счастьем и блестящими перспективами💫. Всего тебе наилучшего!🎁

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Что пожелать любимой подруге и обворожительной женщине? 💅Конечно, всего самого лучшего! Пусть в твоей жизни встречаются только порядочные мужчины и отзывчивые друзья. Желаю тебе здоровья крепкого, любви 💞— всеобъемлющей, карьеры — головокружительной! Ты — шикарная женщина и достойна лучшей жизни!✨️ Будь бодра телом и духом, прекрасна и головокружительно обаятельна!

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Дорогая подруга, с днем рождения!🌺 Будь самой счастливой, успешной, сочной, красочной, веселой🎁. Радуйся жизни, и пусть она будет богата чудесами, добрыми людьми на пути, радостными событиями, успехами, благими начинаниями. Ярких будней💫, безоблачных ситуаций, светлых грез, дивных мечтаний, сильных мужчин рядом, благодарной любви💖 и неиссякаемой энергии!

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Подруга, желаю тебе отличного настроения! Для этого нужно не так уж и много – яркие модные платья👗, пара десятков туфель👠 из последней коллекции, пушистые норковые шубки, несколько стильных сумочек…👛 В общем, желаю тебе как можно скорее войти в состояние хорошего настроения и не выходить из него ни при каких обстоятельствах! Так что с завтрашнего дня мы с тобой начинаем претворять в жизнь мое скромное пожелание!😊 С днем рождения, милая подруга!

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С днём рождения, дорогая подруженька! 🌹Счастья тебе, моя дорогая, радости в этот светлый день и во все многие последующие годы⭐️. Пусть твоя жизнь будет прекрасной, как ты сама, пусть она преподносит тебе только самые замечательные сюрпризы🎆, а неприятности убегут далеко стороной. Пусть удача и успех сопутствуют тебе всегда и во всём, в каждом твоём деле, а все желания осуществятся🎁.

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С днем рождения дорогая подруга! Поздравляю тебя с таким прекрасным днем — днем твоего рождения! Я желаю тебе счастья… 🌹Настоящего женского счастья! Пусть твоя прекрасная душа расцветает каждый день, подобно цветку весной! Не забывай о том, как ты прекрасна! Я очень люблю и горжусь дружбой с тобой! Мы знаем друг друга наизусть. Мы знаем, что у тебя всегда есть я, а у меня есть ты! Будь счастлива, моя родная!😊

Поздравить подругу с днём рождения можно и небольшим сообщением в мессенджере.

Короткие поздравления с днём рождения подруге

Любимую подругу с днём рождения поздравляю! Будь счастливой в любом возрасте, при любой погоде, в любом месте, при любых обстоятельствах. Подружка, с днем рождения! Желаю здоровья и красоты.

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Подруга, с днем рождения! Пусть жизнь радует тебя своими лучшими подарками, чудесными возможностями и приятными сюрпризами!

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С днем рождения, подружка! Оставайся всегда такой же красивой и жизнерадостной. Люби и будь любима. Радуйся жизни и улыбайся. Пусть счастье всегда наполняет твой дом!

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Любимой подруге с днем рождения пожелаю столько счастья, чтоб в нём с явным наслажденьем, словно в озере, купаться!

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Дорогая подруга, с днем рождения! Ты поверь, что все мечты исполнятся, ты распахни для счастья дверь, любовью мир наполнится.

Если у именинницы все в порядке с чувством юмора, выберите веселые пожелания подруге на день рождения.

Прикольные поздравления с днём рождения для подруги

Дорогая моя подружка, сегодня я хочу тебе пожелать вечного кайфа и драйва от жизни. Пусть твой "прынц" не окажется конём педальным, пусть твоя карета никогда не превратится в тыкву, пусть твоё счастье не будет ограничено временем. Персик мой, желаю с каждым днём становиться всё сочней и наливней, всё вкусней и аппетитней. С днюхой, подруга!

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Пускай ты на год постарела, пускай фигура уже не та, главное, чтобы душа все время пела, а пятая точка на месте не сидела. Желаю тебе много пороха в пороховнице, чтобы ты всегда смогла жечь атмосферу и сердца людей. Пускай никогда не гаснет огонь в глазах, пожар в сердце и азарт в жизни. С днем рождения, моя стареющая, дряхлеющая, но по-прежнему прекрасная и любимая подружка!

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С днем рождения любимая подруга! В твой день рождения я тебе пожелаю есть сколько хочешь, и не толстеть, мечтать сколько угодно, и чтоб не треснула губа, жить сладкой жизнью, и чтоб нигде ничего не слиплось, быть безумно счастливой и любимой, но не терять головы в важном деле.

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Дорогая моя, желаю тебе сегодня от души "напраздноваться". Ведь не каждый день становится днем, когда тебе все можно. Помни, сегодня звезды расположены в созвездии "отдыхай и празднуй". Так пусть же все, что ты сегодня загадаешь обязательно воплотиться в жизнь!

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Моя дорогая красотка, пускай любимый тебя носит на руках, жизнь одаривает приятными подарками, а удача сопровождает тебя всегда и во всем! Будь счастлива и наполняй свою жизнь красочными событиями, восхитительными путешествиями и желанными покупками!

Поздравления подруге с днем рождения в стихах

Танцуй, гуляй и веселись,

Пусть мимо не проходит жизнь.

В любви купайся, будь собой

И просто следуй за мечтой.

Пусть твой звучит веселый смех,

В делах пусть ждет тебя успех.

Желаю я красивой быть

И ни секунды не грустить!

В твой день рождения и всегда

Пусть обойдет тебя беда.

Достаток, радость и уют

Пускай же в гости заглянут.

Тебе хочу я пожелать

Быть сильной и не унывать.

Пусть только солнце за окном,

А в жизни будет всё пучком!

***

Будь всегда самой красивой,

Доброй, милой, терпеливой,

Самой яркой, молодой,

И конечно, будь собой!

Чтобы всюду уважали

И немножко обожали,

Будь успешной, деловой,

Дамой мудрой и крутой!

Счастья в жизни и здоровья,

Делай всё всегда с любовью,

Будь в хорошем настроении,

Поздравляю с днем рождения!

***

Самую добрую, самую светлую,

Очень красивую, сердцем волшебную,

С тонной терпения и вдохновения

Жажду поздравить я без промедления.

Пусть прочь уходят все мысли печальные,

Пусть счастье будет твое нескончаемым,

Пусть только радостным будет волнение.

Веры, надежды, любви! С днем рождения!

***

Я желаю тебе, дорогая,

В этот светлый и праздничный день,

Чтоб открылась дорога любая,

Чтоб на счастье не падала тень!

Чтобы светлый и радостный праздник

Был всегда, а не только сейчас.

Оставайся такой же нарядной,

Согревай нас теплом своих глаз!

Пусть судьба для тебя предназначит

Только счастье, любовь и друзей,

Пусть идет за тобою удача,

Каждый день твой пусть будет теплей.

И еще очень нужно сказать нам

Пару светлых и ласковых строк:

Оставайся такой же прекрасной,

Расцветай, как волшебный цветок!

***

Будь красива, словно дива,

Как шампанское — игрива,

Словно кошка — грациозна,

Как эпоха — грандиозна,

Как мечта — неповторима,

Как богиня будь любима.

Будь во всём нетривиальна,

Креативна, сексуальна,

Притягательна, желанна,

Бесподобна, долгожданна.

Будь нежна и романтична,

Нереальна, феерична.

Пусть в любви, семье, достатке

Не случатся неполадки.

Ты живи на всю катушку!

С днем рождения, подружка!

***

Милая, подруга дорогая,

С днем рождения тебя я поздравляю!

Будь всегда здоровой, энергичной,

Доброю, красивою, отличной!

Пусть во всем сопутствует везение,

Море позитива, настроения,

Будь чудесна и экстравагантна,

Сексуальна и всегда желанна,

Никогда не плачь и не грусти,

Все печали просто отпусти,

Всех прости и в новый день шагай,

Только счастье в жизни обретай!

***

В этот день, дорогая подруга,

От души я хочу пожелать

Быть любимой, красивой, успешной.

Своих целей всегда достигать.

Я желаю тебе море счастья,

Кучу денег, здоровья, любви,

Чтоб тебя обходили ненастья,

Чтоб мужчины тебя берегли.

Настроение чтоб было прекрасным,

Чтобы полной была жизнь твоя.

Позитива, фортуны, удачи.

С днем рождения, подружка моя!

***

С днем рождения, подруга,

Поздравляю я тебя!

Пускай наша с тобой дружба

Не прервется никогда!

Будь всегда такой же классной,

Никогда не унывай.

С настроением прекрасным

Каждый новый день встречай!

Пусть душа твоя смеется,

Радостью горят глаза.

Пусть всё в жизни удается,

Пусть благоволит судьба!

Открытки с днем рождения любимой подруге

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Поздравление с днем рождения любимой подруге

Поздравление с днем рождение подруге

Ранее "Телеграф" публиковал подборку красивых поздравлений с днем рождения женщине.