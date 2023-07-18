Привітання з днем народження подрузі: найкрасивіші вірші, проза та листівки

Виберіть класне привітання з днем народження подрузі

Якщо у вас є хоча б одна подруга, на яку можна розраховувати попри все, вважайте себе щасливою людиною. Найкращі подруги займають особливе місце у наших серцях та житті. Тому й вітання з днем народження подрузі має бути особливим.

Буде ідеально, якщо побажання на день народження подрузі йтимуть від самого серця і ви розповісте іменинниці, наскільки вона для вас важлива. Привітання подрузі з днем народження має бути щирим, яскравим і незабутнім, дарувати іменинниці позитивні емоції та задоволену посмішку.

"Телеграф" склав велику добірку, в якій можна знайти класне привітання з днем народження подрузі. Деякі з них кумедні і змусять її сміятися, тоді як інші сентиментальніші і обов’язково зігріють її серце.

Красиві вітання з днем народження подрузі в прозі

З Днем народження подруго! Бажаю багатства та грошей, а також здоров’я. Щоб життя твоє яскравим було й успішним, і з кожним днем ти була веселішою. Позитивних людей та безмірного щастя, щоб оточуючі любили тебе та поважали. І щоб усе, що задумала, стало реальністю.

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Вітаю тебе з Днем Народження, моя улюблена, найкраща подруга 🎂! Хочу побажати тобі міцного здоров’я, нескінченного щастя, і величезного, взаємного кохання 💞. Залишайся завжди такою ж променистою, душевною, щирою і веселою людиною. Нехай цього чудового дня виповняться всі твої заповітні мрії. Я дуже пишаюся, що в моєму житті є така прекрасна людина. Знай, я завжди готова підставити своє плече у будь-якій ситуації. Хочу сказати тобі велике спасибі за міцну, справжню дружбу! Разом ми сила! 🥰

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Найкраща у світі, подружко рідна! Твого дня народження я далеко! І, раз у раз, тебе згадую, і змінити не можу нічого! Життя все розставило так, як хотіло, ми розбіглися по різних місцях.

Передаю тобі найкращі побажання на день народження! Щастя тобі, будь збережена Богом, миру, любові та удачі у всьому! І нехай, якось, зплетуться дороги, і постукаєш ти тихо в мій дім 🌺

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Моя чарівна подружко! За довгі роки знайомства з тобою щодня переконуюсь у твоїй щирості та порядності! Таку добру і цікаву людину дуже важко знайти в нашому тлінному світі. 💖Я щиро бажаю, щоб у твоєму житті все склалося найкращим чином! Процвітай, сміливо йди вперед назустріч всьому новому та прекрасному 🎀🎉🥂.

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Хочу привітати з днем народження улюблену подругу. Подружечку, вітаю тебе від душі 🎉. У день твого народження хочу побажати повного порядку у роботі, у стосунках та у житті 💞. Нехай щасливі дні чергуються з радісними подіями, нехай постійно на твоєму шляху з’являються нові можливості та світлі перспективи 🎁🎂🥂

Найкраще вітання з днем народження подрузі

Прекрасна подружка і чудовий чоловічок, зі святом тебе — з днем народження! Бажаю тобі багато радості, успіху у всіх справах, ніжності та уваги. Нехай твоє серце переповнюється любов’ю, а душа гармонією. Нехай твоє сімейне благополуччя переплітається з достатком, щастям та блискучими перспективами 💫. Усього тобі найкращого! 🎁

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Що побажати улюбленій подрузі та чарівній жінці? 💅Звичайно, всього найкращого! Нехай у твоєму житті зустрічаються лише порядні чоловіки та чуйні друзі. Бажаю тобі здоров’я міцного, любові — всеосяжної, кар’єри — запаморочливої! Ти — шикарна жінка і гідна кращого життя! Будь бадьора тілом і духом, прекрасна і запаморочливо приваблива!

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Дорога подруго, з днем народження! Будь найнайщасливішою, найуспішнішою, соковитішою, барвистішою, веселішою! Радуйся життю, і нехай воно буде багате чудесами, добрими людьми на шляху, радісними подіями, успіхами, добрими починаннями. Яскравих буднів, безхмарних ситуацій, світлих мрій, дивних мрій, сильних чоловіків поруч, вдячного кохання та невичерпної енергії!

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Подруго, бажаю тобі чудового настрою! Для цього потрібно не так вже й багато — яскраві модні сукні, пара десятків туфель з останньої колекції, пухнасті норкові шубки, кілька стильних сумочок … Загалом, бажаю тобі якнайшвидше увійти в стан гарного настрою і не виходити з нього ні за яких обставин! Так що з завтрашнього дня ми з тобою починаємо втілювати в життя моє скромне побажання! З днем народження, мила подруго!

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З днем народження, люба подружко! 🌹Щастя тобі, моя люба, радості в цей світлий день і у всі наступні роки⭐️. Нехай твоє життя буде прекрасним, як ти сама, нехай воно підносить тобі тільки чудові сюрпризи, а неприємності втечуть далеко стороною. Нехай удача та успіх супроводжують тебе завжди і в усьому, у кожній твоїй справі, а всі бажання здійсняться 🎁.

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З днем народження, люба подруга! Вітаю тебе з таким чудовим днем – днем твого народження! Я бажаю тобі щастя… 🌹Справжнього жіночого щастя! Нехай твоя прекрасна душа розквітає щодня, подібно до квітки навесні! Не забувай про те, наскільки ти прекрасна! Я дуже люблю і пишаюся дружбою з тобою! Ми знаємо одне одного напам’ять. Ми знаємо, що в тебе є я, а в мене є ти! Будь щаслива, моя рідна! 😊

Привітати подругу з днем народження можна і невеликим повідомленням у месенджері.

Короткі поздоровлення з днем народження подрузі

Улюблену подругу з днем народження вітаю! Будь щасливою у будь-якому віці, за будь-якої погоди, у будь-якому місці, за будь-яких обставин. Подружка, з днем народження! Бажаю здоров’я та краси.

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Подруго, з днем народження! Нехай життя тішить тебе своїми найкращими подарунками, чудовими можливостями та приємними сюрпризами!

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З днем народження, подружко! Залишайся завжди такою ж красивою та життєрадісною. Кохай і будь кохана. Радуйся життю та посміхайся. Нехай щастя завжди наповнює твій дім!

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Улюбленій подрузі на день народження побажаю стільки щастя, щоб у ньому з насолодою, немов в озері, купатися!

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Дорога подруго, з днем народження! Ти повір, що всі мрії здійсняться, ти відчини для щастя двері, любов’ю світ наповниться.

Якщо у іменинниці все гаразд із почуттям гумору, виберіть веселі побажання подрузі на день народження.

Прикольні привітання з днем народження для подруги

Дорога моя подружка, сьогодні я хочу тобі побажати вічного кайфу та драйву від життя. Нехай твій "принц" не виявиться педальним конем, нехай твоя карета ніколи не перетвориться на гарбуз, нехай твоє щастя не буде обмежено часом. Персику мій, бажаю з кожним днем ставати все соковитішим і наливнішим, все смачнішим і апетитнішим. З днюхою, подруго!

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Нехай ти на рік постаріла, нехай фігура вже не та, головне, щоб душа весь час співала, а п’ята точка на місці не сиділа. Бажаю тобі багато пороху в порохівниці, щоб ти завжди змогла запалювати серця людей. Нехай ніколи не гасне вогонь в очах, пожежа в серці та азарт у житті. З днем народження, моя старіюча, але, як і раніше, прекрасна і улюблена подружка!

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З днем народження люба подруга! У твій день народження я тобі побажаю їсти скільки хочеш, і не товстіти, мріяти скільки завгодно, і щоб не тріснула губа, жити солодким життям, і щоб ніде нічого не злиплося, бути шалено щасливою і коханою, але не втрачати голови у важливій справі.

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Люба моя, бажаю тобі сьогодні від душі "насвяткуватись". Адже не кожень день стає таким, коли тобі все можна. Пам’ятай, сьогодні зірки розташовані у сузір’ї "відпочивай та святкуй". Тож нехай усе, що ти сьогодні загадаєш обов’язково втілитись у життя!

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Моя люба красуня, нехай коханий тебе носить на руках, життя обдаровує приємними подарунками, а удача супроводжує тебе завжди і в усьому! Будь щаслива і наповнюй своє життя барвистими подіями, чудовими подорожами та бажаними покупками!

Вітання подрузі з днем народження у віршах

З Днем народження вітаю!

Щастя, миру я бажаю,

Щоб була завжди здорова,

І весела, і бадьора.

Подруго моя найкраща!

Хай в житті все буде краще,

Ніж було колись давно,

Буде радість і тепло.

Нехай поруч будуть рідні,

Щоб не знала ти про бідність.

Хай добробут буде вічно.

Обіймаю тебе міцно!

***

Люба подружко, вітаю

З днем народження твоїм!

Побажань я безліч маю,

Тож про них і розповім.

Перш за все, бажаю щастя,

Щоб пишалася завжди

Тим, що ти така прекрасна,

Не старайся всім вгодить!

А по-друге, будь кохана

І не бійся почуттів.

Будь красива та бажана,

Щоб коханий онімів!

А по-третє, будь успішна,

Мрії втілюй у життя!

Будь і сильна ти, і ніжна,

І весела, як дитя!

***

Люба подружка, вітаю

І, звичайно, побажаю

Бути гарною собою,

Спокушати красотою.

Щоб життя твоє кипіло,

Від любові серце мліло.

Будь завжди струнка, як киця,

І горда, немов орлиця.

Щоб у домі було свято,

Друзів, подружок багато,

Безліч радісний подій,

Мрій прекрасних і надій.

Від роботи — танцювати,

Купу грошей заробляти,

Преміальних — мільйон,

У відпустку — за кордон.

Хай фортуна посміхнеться,

Хай удача в дім поллється,

Буде щастя — як зірок.

Ось тобі мій поздравок!

***

Побажаю тобі, люба,

Щастя щоб було усюди.

Будь красунею чарівною,

Відчувай себе царівною!

Хай у справах буде вдача,

Буде дім та буде дача,

Чоловік, рідня, родина,

Щоб була ти не єдина!

Щоб самотності не знала,

На морях відпочивала.

Щоб була завжди щаслива,

Кожен день жила красиво!

***

Ти, як квітка по весні — чарівна і мила.

Ой, подруженька моя, я б тебе хвалила,

Тільки час прийшов вітати!

Може, грошей побажати?

Що ті гроші без здоров’я, без любові і без мрії?

Я бажаю, щоб ці очі завжди були прещасливі.

Хай те буде, що ти схочеш, і пустим не буде стіл,

Заздрість, бідність та хвороби не заходять зовсім в дім.

Наче квітка зеленій і душою молодій!

***

Нехай трояндою твоя краса розквітне,

Хай радісні думки не полишають ні на мить,

Нехай життя тебе дивує колоритне.

І хай тобі в усьому таланить!

Моя ти подруго! Сьогодні лиш для тебе

Цей день ясний, і гості, і слова,

І у гаю веселий чутно щебет,

І гріє присмак терпкого вина.

Хай не вичерпується успіху струмок,

Нехай тече твоя ріка натхнення.

Хай доля шле достатку — як зірок.

І Божого тобі благословення!

***

Хай заздрять тобі, моя подруго, мила,

Тому, що ти ніжна і дуже красива,

Тому, що розумна, кмітлива, чудова,

Неврівноважена, трохи нервова,

Швидко спалахуєш, ярко палаєш,

І наливаєш, і попиваєш.

І це дуже добре, бо ідеальна —

Це жінка простенька, навіть банальна.

А ти залишайся завжди такою,

Нами коханою і дорогою,

Щастя, любові бажаєм і шубу,

Щиро вітаєм з народженням, люба!

***

Давно з тобою ми знайомі,

Багато разом вже пройшли.

І ніжної сестринської любові

За ці роки ми досягли.

Тому я хочу побажати

Яскраво це життя прожить.

На цифри в документах не зважати

Й з роками тільки молодіть.

І мрію я на схилі літ,

Не чуючи всіх балачок.

З тобою мати власний світ

Й запалювать у стилі "Рок".

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