Стихи с днем рождения подруге: прикольные и смешные пожелания

Поднимите настроение имениннице с помощью смешного стихотворения

Если у вас есть хорошая подруга, которая делит с вами огорчение и радость, то вы точно знаете сколько времени и сил нужно для того, чтобы выбрать для нее достойное поздравление с днем рождения и подарок. Этот праздник просто создан для того, чтобы напомнить близкому человеку о его важности и вашей дружественной привязанности.

Чтобы удивить и повеселить именинницу приготовьте не классическое поздравление, а смешной стих подруге на день рождения. Веселое поздравление подарит улыбку имениннице и выделит вас среди остальных гостей на торжестве. Если с сочинением собственного стихотворения возникают проблемы, можно поискать готовый прикольный стих подруге на день рождения можно в этой подборке от "Телеграфа". Здесь сможете найти подходящее стихотворение, которое поможет порадовать вашу подругу искренними и теплыми словами и поднять ей настроение в важный для нее день.

Прикольный стих с днем рождения подруге поможет и в том случае, если вы не можете присутствовать на празднике. Достаточно будет отправить прикольное сообщение подруге с Днем рождения. Она будет знать, что вы не забыли о ней и желаете для нее всего самого лучшего.

Стихи подруге с днем рождения прикольные

Я тебе шепну на ушко:

"Поздравляю, ты старушка",

Повзрослела ты на год,

Время быстро так идет!

Будешь скоро ты ворчать,

Дам на лавке обсуждать,

И платки порой носить,

Со мной сплетни все делить.

Но пока мы поживем,

Потанцуем, попоем,

И поносим каблуки,

Воплотим твои мечты.

Будем долго мы гулять,

День особый отмечать,

Поздравок тебе я шлю,

Улыбнись, я говорю!

И желаю от души,

Чтоб счастливой была ты,

Чтоб не знала бед и зла,

Вечно молодой была!

***

Знаю, будешь модной ты старушкой,

Будешь с пирсингом ходить,

И не будешь печь ватрушки,

Будешь кожу ты носить!

Будешь танцевать и прыгать,

И детей будешь пугать,

Будешь ты со мною спорить,

Будешь с дедом флиртовать!

Это все конечно будет,

Нужно только подождать,

А пока моя подруга,

Буду, буду поздравлять!

И желать тебе здоровья,

На диетах не сидеть,

Одеваться, чтоб по моде,

И душою не стареть!

Поздравления с днем рождения подруге в стихах прикольные

С днем рождения, подруга,

Поздравления принимай,

Я желаю, чтоб была

Жизнь, похожею на рай.

Чтобы норки, соболя

Твои плечи обнимали,

И на разных частях тела.

Бриллианты, чтоб сверкали.

Чтоб поклонники решали

Для тебя любой вопрос,

Чтоб тебе песец, подруга,

Не показывал свой хвост.

Я желаю, чтоб с удачей

Дружбу крепкую водила,

И все что ни пожелаешь

У тебя, чтоб в жизни было.

***

Что грустишь моя старушка?

Наполняй скорее кружку,

Будем праздник отмечать,

До упаду танцевать!

Я шучу моя подружка,

Ты прекрасна, молода,

И тебе желаю счастья,

Улыбайся ты всегда!

Ты танцу и песни пой,

Знай, что я всегда с тобой,

Платья модные носи,

Воплоти свои мечты!

Пробуй разную еду,

Я добра желать хочу,

Будь любимой ты всегда,

С днем рождения тебя!

***

С тобой я часами болтаю всегда,

Конечно, ведь ты же подруга моя,

С тобой я смеюсь всегда от души,

С тобой веселей, насыщенней дни!

Желаю тебе я счастья, добра,

И не толстеть тебе никогда,

Быть Королевой и не грустить,

Желаю тебе любимою быть!

Смешной стих с днем рождения подруге

***

У тебя сегодня днюха,

Дерзкая моя подруга.

С чем тебя и поздравляю,

Кайфа дням твоим желаю.

Вечной полосы везений,

Больше драйва, меньше лени.

Мира в сердце и любви,

Телу всевозможных сил.

И вдобавок пожелаю,

Исполненья всех желаний.

Пусть на каждой из дорог,

Пусть от жизни будет прок.

***

Пожелаю я подруге,

Быть эффектней всех в округе,

Чтобы у подъезда бабки

Проглотили в гневе тапки!

Быть бессовестно счастливой,

Словно топ-модель красивой,

И фигурой превосходной

Поражать всех год от года!

***

Поздравляю с днем рождения

Я, подруга, дорогая,

Цифру в паспорте забыть

Навсегда тебе желаю.

Целлюлит пускай не тронет

И не будет пусть морщин,

Радоваться, улыбаться

Будет много пусть причин.

Получать по чашке кофе

Утро каждое желаю,

Не меняться, быть собой,

Моя милая, желаю.

***

Будешь скоро ты старухой,

Модной, стильной, заводной,

Будешь бегать ты на шпильках,

На танцпол ходить со мной!

А пока ты молодая,

Ты прекрасна, хороша,

Моя милая подружка,

Поздравляю я тебя!

Оптимизм свой не теряй,

Никогда не унывай,

И влюбляй в себя мужчин,

И для грусти, нет причин!

Платья модные носи,

Фильмы добрые смотри,

Будь всегда на высоте,

Будь счастливей, ярче всех!

Ранее "Телеграф" публиковал открытки и поздравления с днем рождения подруге.