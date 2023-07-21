Стихи с днем рождения подруге: прикольные и смешные пожелания
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Поднимите настроение имениннице с помощью смешного стихотворения
Если у вас есть хорошая подруга, которая делит с вами огорчение и радость, то вы точно знаете сколько времени и сил нужно для того, чтобы выбрать для нее достойное поздравление с днем рождения и подарок. Этот праздник просто создан для того, чтобы напомнить близкому человеку о его важности и вашей дружественной привязанности.
Чтобы удивить и повеселить именинницу приготовьте не классическое поздравление, а смешной стих подруге на день рождения. Веселое поздравление подарит улыбку имениннице и выделит вас среди остальных гостей на торжестве. Если с сочинением собственного стихотворения возникают проблемы, можно поискать готовый прикольный стих подруге на день рождения можно в этой подборке от "Телеграфа". Здесь сможете найти подходящее стихотворение, которое поможет порадовать вашу подругу искренними и теплыми словами и поднять ей настроение в важный для нее день.
Прикольный стих с днем рождения подруге поможет и в том случае, если вы не можете присутствовать на празднике. Достаточно будет отправить прикольное сообщение подруге с Днем рождения. Она будет знать, что вы не забыли о ней и желаете для нее всего самого лучшего.
Стихи подруге с днем рождения прикольные
Я тебе шепну на ушко:
"Поздравляю, ты старушка",
Повзрослела ты на год,
Время быстро так идет!
Будешь скоро ты ворчать,
Дам на лавке обсуждать,
И платки порой носить,
Со мной сплетни все делить.
Но пока мы поживем,
Потанцуем, попоем,
И поносим каблуки,
Воплотим твои мечты.
Будем долго мы гулять,
День особый отмечать,
Поздравок тебе я шлю,
Улыбнись, я говорю!
И желаю от души,
Чтоб счастливой была ты,
Чтоб не знала бед и зла,
Вечно молодой была!
***
Знаю, будешь модной ты старушкой,
Будешь с пирсингом ходить,
И не будешь печь ватрушки,
Будешь кожу ты носить!
Будешь танцевать и прыгать,
И детей будешь пугать,
Будешь ты со мною спорить,
Будешь с дедом флиртовать!
Это все конечно будет,
Нужно только подождать,
А пока моя подруга,
Буду, буду поздравлять!
И желать тебе здоровья,
На диетах не сидеть,
Одеваться, чтоб по моде,
И душою не стареть!
Поздравления с днем рождения подруге в стихах прикольные
С днем рождения, подруга,
Поздравления принимай,
Я желаю, чтоб была
Жизнь, похожею на рай.
Чтобы норки, соболя
Твои плечи обнимали,
И на разных частях тела.
Бриллианты, чтоб сверкали.
Чтоб поклонники решали
Для тебя любой вопрос,
Чтоб тебе песец, подруга,
Не показывал свой хвост.
Я желаю, чтоб с удачей
Дружбу крепкую водила,
И все что ни пожелаешь
У тебя, чтоб в жизни было.
***
Что грустишь моя старушка?
Наполняй скорее кружку,
Будем праздник отмечать,
До упаду танцевать!
Я шучу моя подружка,
Ты прекрасна, молода,
И тебе желаю счастья,
Улыбайся ты всегда!
Ты танцу и песни пой,
Знай, что я всегда с тобой,
Платья модные носи,
Воплоти свои мечты!
Пробуй разную еду,
Я добра желать хочу,
Будь любимой ты всегда,
С днем рождения тебя!
***
С тобой я часами болтаю всегда,
Конечно, ведь ты же подруга моя,
С тобой я смеюсь всегда от души,
С тобой веселей, насыщенней дни!
Желаю тебе я счастья, добра,
И не толстеть тебе никогда,
Быть Королевой и не грустить,
Желаю тебе любимою быть!
Смешной стих с днем рождения подруге
***
У тебя сегодня днюха,
Дерзкая моя подруга.
С чем тебя и поздравляю,
Кайфа дням твоим желаю.
Вечной полосы везений,
Больше драйва, меньше лени.
Мира в сердце и любви,
Телу всевозможных сил.
И вдобавок пожелаю,
Исполненья всех желаний.
Пусть на каждой из дорог,
Пусть от жизни будет прок.
***
Пожелаю я подруге,
Быть эффектней всех в округе,
Чтобы у подъезда бабки
Проглотили в гневе тапки!
Быть бессовестно счастливой,
Словно топ-модель красивой,
И фигурой превосходной
Поражать всех год от года!
***
Поздравляю с днем рождения
Я, подруга, дорогая,
Цифру в паспорте забыть
Навсегда тебе желаю.
Целлюлит пускай не тронет
И не будет пусть морщин,
Радоваться, улыбаться
Будет много пусть причин.
Получать по чашке кофе
Утро каждое желаю,
Не меняться, быть собой,
Моя милая, желаю.
***
Будешь скоро ты старухой,
Модной, стильной, заводной,
Будешь бегать ты на шпильках,
На танцпол ходить со мной!
А пока ты молодая,
Ты прекрасна, хороша,
Моя милая подружка,
Поздравляю я тебя!
Оптимизм свой не теряй,
Никогда не унывай,
И влюбляй в себя мужчин,
И для грусти, нет причин!
Платья модные носи,
Фильмы добрые смотри,
Будь всегда на высоте,
Будь счастливей, ярче всех!
Ранее "Телеграф" публиковал открытки и поздравления с днем рождения подруге.