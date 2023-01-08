Рекомендованный близкой подругой косметолог сделает вас на 10 лет… старше: веселые шутки о дружбе
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Поднимите себе, своим близким и друзьям настроение
Дружба — это бесконечное внутреннее спокойствие, доверие, искренность и тепло, пишут умные книги. Однако на деле — это веселье часто граничащее с угрозами для жизни, много шуток, приколов и конечно же поддержка…тебя выпившего, пока твое тело друзья несут домой. Да, это все шутки, но ведь в каждой шутке есть доля правды.
"Телеграф" подготовил для вас уморительные анекдоты и приколы про друзей, дружбу и конечно же подруг, в которых возможно вы найдете и себя. Читайте и улыбайтесь.
— Я нуждаюсь в срочной психологической реабилитации.
— Уже налил.
— Ты настоящий друг!
Моя стратегия при знакомстве это показать сразу все свои плохие качества. Человек не убежал? Отлично, теперь мы друзья.
Ищу друга для поднятия самооценки. Требования:
— Алкоголизм;
— Проблемы в семье и со здоровьем;
— Полное отсутствие карьерного и личностного роста;
— Не менее пяти непогашенных микрокредитов.
— Гулять идешь?
— Нет.
— Ладно, я куплю тебе пожрать.
— Где встречаемся? Я одеваюсь.
— Тебя не огорчает тот факт, что все твои знакомые уже давно женаты?
— Огорчает. Но я не знаю, как им помочь.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о дне рождении.