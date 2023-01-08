Рекомендованный близкой подругой косметолог сделает вас на 10 лет… старше: веселые шутки о дружбе

Поднимите себе, своим близким и друзьям настроение

Дружба — это бесконечное внутреннее спокойствие, доверие, искренность и тепло, пишут умные книги. Однако на деле — это веселье часто граничащее с угрозами для жизни, много шуток, приколов и конечно же поддержка…тебя выпившего, пока твое тело друзья несут домой. Да, это все шутки, но ведь в каждой шутке есть доля правды.

"Телеграф" подготовил для вас уморительные анекдоты и приколы про друзей, дружбу и конечно же подруг, в которых возможно вы найдете и себя. Читайте и улыбайтесь.

— Я нуждаюсь в срочной психологической реабилитации. — Уже налил. — Ты настоящий друг!

Моя стратегия при знакомстве это показать сразу все свои плохие качества. Человек не убежал? Отлично, теперь мы друзья.

Ищу друга для поднятия самооценки. Требования: — Алкоголизм; — Проблемы в семье и со здоровьем; — Полное отсутствие карьерного и личностного роста; — Не менее пяти непогашенных микрокредитов.

— Гулять идешь? — Нет. — Ладно, я куплю тебе пожрать. — Где встречаемся? Я одеваюсь.

— Тебя не огорчает тот факт, что все твои знакомые уже давно женаты? — Огорчает. Но я не знаю, как им помочь.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о дне рождении.