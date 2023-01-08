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Рекомендованный близкой подругой косметолог сделает вас на 10 лет… старше: веселые шутки о дружбе

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Рекомендованный близкой подругой косметолог сделает вас на 10 лет… старше: веселые шутки о дружбе Новость обновлена 08 января 2023, 09:51

Поднимите себе, своим близким и друзьям настроение

Дружба — это бесконечное внутреннее спокойствие, доверие, искренность и тепло, пишут умные книги. Однако на деле — это веселье часто граничащее с угрозами для жизни, много шуток, приколов и конечно же поддержка…тебя выпившего, пока твое тело друзья несут домой. Да, это все шутки, но ведь в каждой шутке есть доля правды.

"Телеграф" подготовил для вас уморительные анекдоты и приколы про друзей, дружбу и конечно же подруг, в которых возможно вы найдете и себя. Читайте и улыбайтесь.

— Я нуждаюсь в срочной психологической реабилитации.

— Уже налил.

— Ты настоящий друг!

Анекдоты про друзей

Моя стратегия при знакомстве это показать сразу все свои плохие качества. Человек не убежал? Отлично, теперь мы друзья.

Анекдоты про подруг

Ищу друга для поднятия самооценки. Требования:

— Алкоголизм;

— Проблемы в семье и со здоровьем;

— Полное отсутствие карьерного и личностного роста;

— Не менее пяти непогашенных микрокредитов.

Анекдоты про дружбу

— Гулять идешь?

— Нет.

— Ладно, я куплю тебе пожрать.

— Где встречаемся? Я одеваюсь.

Анекдоты про настоящих друзей

— Тебя не огорчает тот факт, что все твои знакомые уже давно женаты?

— Огорчает. Но я не знаю, как им помочь.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о дне рождении.

Теги:
#Смех #Шутки #Юмор #Позитив #Анекдот #Анекдоты #Смешные анекдоты