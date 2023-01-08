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Рекомендований близькою подругою косметолог зробить вас на 10 років... старше: веселі жарти про дружбу

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Рекомендований близькою подругою косметолог зробить вас на 10 років... старше: веселі жарти про дружбу Новина оновлена 08 січня 2023, 09:51

Підніміть собі, своїм близьким та друзям настрій

Дружба – це нескінченний внутрішній спокій, довіра, щирість та тепло, пишуть розумні книги. Однак насправді — це веселощі, що часто межують з погрозами для життя, багато жартів, приколів і, звичайно ж, підтримка… тебе, що випив, поки твоє тіло друзі несуть додому. Так, це все жарти, але ж у кожному жарті є частка правди.

"Телеграф" підготував для вас кумедні анекдоти та приколи про друзів, дружбу і звичайно ж подруг, у яких можливо ви знайдете і себе. Читайте та посміхайтеся.

— Я потребую термінової психологічної реабілітації.

- Вже налив.

- Ти справжній друг!

Анекдот про друзів

Моя стратегія при знайомстві — це показати відразу всі свої погані якості. Людина не втекла? Добре, тепер ми друзі.

Анекдоти про подруг

Шукаю друга для підвищення самооцінки. Вимоги:

- Алкоголізм;

- Проблеми в сім’ї та зі здоров’ям;

- Повна відсутність кар’єрного та особистісного зростання;

— Щонайменше п’ять непогашених мікрокредитів.

Анекдоти про дружбу

- Гуляти йдеш?

- Ні.

— Гаразд, я куплю тобі пожерти.

- Де зустрічаємось? Я одягаюся.

Анекдоти про справжніх друзів

— Тебе не засмучує той факт, що всі твої знайомі вже давно одружені?

- Засмучує. Але я не знаю, як їм допомогти.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про день народження.

Теги:
#Сміх #Жарти #Гумор #Позитив #Анекдот #Анекдоти #Смішні анекдоти