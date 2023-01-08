Рекомендований близькою подругою косметолог зробить вас на 10 років... старше: веселі жарти про дружбу
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Підніміть собі, своїм близьким та друзям настрій
Дружба – це нескінченний внутрішній спокій, довіра, щирість та тепло, пишуть розумні книги. Однак насправді — це веселощі, що часто межують з погрозами для життя, багато жартів, приколів і, звичайно ж, підтримка… тебе, що випив, поки твоє тіло друзі несуть додому. Так, це все жарти, але ж у кожному жарті є частка правди.
"Телеграф" підготував для вас кумедні анекдоти та приколи про друзів, дружбу і звичайно ж подруг, у яких можливо ви знайдете і себе. Читайте та посміхайтеся.
— Я потребую термінової психологічної реабілітації.
- Вже налив.
- Ти справжній друг!
Моя стратегія при знайомстві — це показати відразу всі свої погані якості. Людина не втекла? Добре, тепер ми друзі.
Шукаю друга для підвищення самооцінки. Вимоги:
- Алкоголізм;
- Проблеми в сім’ї та зі здоров’ям;
- Повна відсутність кар’єрного та особистісного зростання;
— Щонайменше п’ять непогашених мікрокредитів.
- Гуляти йдеш?
- Ні.
— Гаразд, я куплю тобі пожерти.
- Де зустрічаємось? Я одягаюся.
— Тебе не засмучує той факт, що всі твої знайомі вже давно одружені?
- Засмучує. Але я не знаю, як їм допомогти.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про день народження.