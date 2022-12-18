День народження жінки краще пам’ятати, рік народження — краще забути: анекдоти, що піднімають настрій

Піднімайте собі настрій з анекдотами від "Телеграфа"

Щоб ваш настрій не падав і був веселим у цей день, "Телеграф" вирішив підняти його всім своїм читачам за допомогою анекдотів та приколів про прості життєві дрібниці, які оточують нас усюди.

Сьогодні "Телеграф" підготував для вас нову добірку анекдотів про день народження.

— Олено, ти не підкажеш, що хоче у подарунок твій чоловік на день народження, бо нам соромно запитати? — Він хоче чоботи жіночі, італійські, 38 розміру, але соромиться зізнатися. І мультиварку.

Довго думала, що таке подарувати чоловікові на день народження. Піну для гоління? Шкарпетки? Банально. Подумала, нехай краще коханий відпочине, і купила собі путівку до Таїланду на цілих 10 днів!

Сьогодні на день народження батьку гроші подарували, завтра підемо мамі туфлі купувати.

- Люба, що подарувати тобі на день народження? - Каву, якщо хочеш. Кавомашину, якщо можеш. Машину, якщо любиш.

— Люба, я обіцяв тобі подарувати норку на день народження, і ти її отримаєш. Але за умови, що годувати її будеш сама!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про собак.