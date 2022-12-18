День рождения женщины лучше помнить, год рождения — лучше забыть: анекдоты, поднимающие настроение

Поднимайте себе настроение с анекдотами от "Телеграфа"

Чтобы ваше настроение не падало и было веселым в этот день, "Телеграф" решил поднять его всем своим читателям с помощью анекдотов и приколов о простых житейских мелочах, которые окружают нас повсюду.

Сегодня "Телеграф" подготовил для вас новую подборку анекдотов о дне рождении.

— Лена, ты не подскажешь, что хочет в подарок твой муж на день рождения, а то нам стыдно спросить? — Он хочет сапоги женские, итальянские, 38 размера, но стесняется признаться. И мультиварку.

Долго думала, что бы такое подарить мужу на день рождения. Пену для бритья? Носки? Банально. Подумала, пусть лучше любимый отдохнет, и купила себе путевку в Таиланд на целых 10 дней!

Сегодня на день рождения папе деньги подарили, завтра пойдем маме туфли покупать.

— Дорогая, что подарить тебе на день рождения? — Кофе, если хочешь. Кофемашину, если можешь. Машину, если любишь.

— Дорогая, я обещал тебе подарить на день рождения норку, и ты ее получишь. Но с условием, что кормить ее будешь сама!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о собаках.