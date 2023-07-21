Вірші з днем народження подрузі: прикольні та смішні побажання

Підніміть настрій іменинниці за допомогою смішного вірша

Якщо у вас є хороша подруга, яка ділить з вами прикрість і радість, то ви точно знаєте скільки часу та сил потрібно для того, щоб обрати для неї гідне вітання з днем народження та подарунок. Це свято просто створене для того, щоб нагадати близькій людині про її важливість і вашу дружню прихильність.

Щоб здивувати та повеселити іменинницю, приготуйте не класичне привітання, а смішний вірш подрузі на день народження. Веселе привітання подарує посмішку іменинниці та виділить вас серед решти гостей на урочистості. Якщо з твором свого вірша виникають проблеми, можна пошукати готовий прикольний вірш подрузі на день народження в цій добірці від "Телеграфа". Тут зможете знайти відповідний вірш, який допоможе порадувати вашу подругу щирими й теплими словами та підняти їй настрій у важливий для неї день.

Прикольний вірш із днем народження подрузі допоможе і в тому випадку, якщо ви не можете бути присутнім на святі. Досить надіслати прикольне повідомлення подрузі з Днем народження. Вона знатиме, що ви не забули про неї та бажаєте для неї всього найкращого.

Вірші подрузі з днем народження прикольні

Побажаю тобі, люба,

Щастя щоб було усюди.

Будь красунею чарівною,

Відчувай себе царівною!

Хай у справах буде вдача,

Буде дім та буде дача,

Чоловік, рідня, родина,

Щоб була ти не єдина!

Щоб самотності не знала,

На морях відпочивала.

Щоб була завжди щаслива,

Кожен день жила красиво!

***

З днем народження вітаю!

Усіх дівочих благ бажаю:

Щастя, радощів, любові,

Легкої земної долі!

Друзів тобі щирих, вірних,

Див приємних неодмінно,

Почуттів щонайпалкіших,

Знай, що ти — найчарівнІша!

Привітання з днем народження подрузі у віршах прикольні

Сьогодні сонце засвітило в небесах,

І хмарки всі розтанули неначе,

Вітаю тебе, рідна, я 100 раз,

Немов із моря, шлю привіт гарячий.

Тебе, подруго, знаю я давно,

Тобі бажаю, щоб була ти в щасті,

Здійму за тебе келих із вином,

Бажаю я життя тобі, як в казці.

Нехай лунає, подруго, твій сміх,

Не знай ніколи гіркоти поразок,

Щоб переможцем ти була усіх

Своїх реальних і щасливих казок.

***

Ти, як квітка по весні — чарівна і мила.

Ой, подруженька моя, я б тебе хвалила,

Тільки час прийшов вітати!

Може, грошей побажати?

Що ті гроші без здоров’я, без любові і без мрії?

Я бажаю, щоб ці очі завжди були прещасливі.

Хай те буде, що ти схочеш, і пустим не буде стіл,

Заздрість, бідність та хвороби не заходять зовсім в дім.

Наче квітка зеленій і душою молодій!

***

Хай заздрять тобі, моя подруго, мила,

Тому, що ти ніжна і дуже красива,

Тому, що розумна, кмітлива, чудова,

Неврівноважена, трохи нервова,

Швидко спалахуєш, ярко палаєш,

І наливаєш, і попиваєш.

І це дуже добре, бо ідеальна —

Це жінка простенька, навіть банальна.

А ти залишайся завжди такою,

Нами коханою і дорогою,

Щастя, любові бажаєм і шубу,

Щиро вітаєм з народженням, люба!

Смішний вірш із днем народження подрузі

Бажаю бути гарною,

Яскравою, стрункою,

Щоб хлопців усіх вабила

Чарівністю й красою.

Щоб на руках носили,

На "Бентлі" щоб катали,

Та від душі щоранку

Щоб квіти дарували.

Щоб були завжди грошики

На суконьку та сумку,

На чобітки хороші

Та безліч подарунків.

Бажаю тобі щастячка,

Цілую, обіймаю

Та з днем твого народження,

Подруженько, вітаю!

***

Стрибать від щастя я бажаю,

Від мрій злітати до зірок,

Від чародійки-долі мати

Завжди лиш виграшний квиток,

Утілювати мрії швидко,

Та досягати всіх висот,

Бути успішною в роботі,

Щоб зайвих не було клопот,

Іще краси тобі бажаю,

Здоров’я, квітів, доброти,

Кохана подружка, вітаю,

Будь завжди найгарніша ти!

***

Бажаю золотих прикрас на вушка,

На шию — діамантових кольє!

Хай персні сяють на чарівних ручках,

І зачіска нехай не відстає!

Щоб посмішка світилась білосніжна,

І принц на лімузині "прискакав"!

Щоб ти була упевнена і ніжна,

І кожен день щоб радістю вітав!

Раніше "Телеграф" публікував листівки та привітання з днем народження подрузі.