Привітання з днем народження подрузі: прикольні побажання у прозі, які порадують іменинницю

Смішне привітання з днем народження подрузі у прозі подарує їй усмішку та гарний настрій

У день народження хочеться порадувати подругу чимось особливим, яскравим та цікавим, адже з нею пов’язано багато приємних спогадів. З усього різноманіття привітань важко вибрати щось справді дивовижне.

Відмінним варіантом стане прикольне привітання подрузі у прозі. Надіслане жартівливе побажання буде оригінальним подарунком для важливої людини.

Якщо ви шукаєте слова, які по-справжньому піднімуть настрій винуватці урочистостей, вам знадобиться ця добірка. "Телеграф" зібрав прикольні привітання з днем народження подрузі у прозі, які приємно здивують іменинницю та запам’ятаються їй надовго.

Прикольні привітання з днем народження подружці у прозі

З днем народження, 🐈! Будь сміливою хижачкою, справжньою розумницею, незаперечною красунею👸. Дорога моя, я бажаю тобі океан🌊 щастя, де кожен день знаменуватиметься славним полюванням. І нехай із пліснявою у твоєму житті буде тільки сир, а старим — коньяк і вино.

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Улюблена моя подружко! Бажаю тобі, щоб жоден з’їдений разом зі мною тортик 🎂 не зіпсував твою фігуру, щоб у магазинах завжди були твої розміри, а мужики падали штабелями до твоїх ніг, побачивши твою голлівудську усмішку! 🥰

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З днем народження, моя подружка-веселушка. Бажаю тобі заморських мандрівок та закордонних подорожей, інтелігентного вигляду та чистого розуму, надзвичайної краси та точеної фігури, вірного мужика👨 та вічного потопання в океані кохання ❤️.

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Подружко, ну ось і настав твій день! Ти справжня зірка⭐️, крутіша за найгарячішу голлівудську красуню! Обіцяю, що все шампанське 🍾 ми питимемо тільки за тебе. Цей день народження буде незабутнім, не сумнівайся! Будь щасливою, моя прекрасна дівчинко!

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Подружка, з днем народження! Бажаю тобі мати шикарні груди, розкішну фігуру, мати жіночі чари та отримувати все, що хочеться! Нехай чоловіки виконують усі твої примхи, незалежно від їхніх розмірів! Їж і не поправляйся, купуй шикарні речі й ставай багатіше! 🎁💐

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З днем народження, моя подруженька дорога 🎉. Бажаю тобі ніколи не страждати нісенітницею і завжди бути зайнятою цікавою справою, бажаю не повніти від смакот і тістечок🍩 і завжди залишатися в прекрасній формі, бажаю, щоб улюблені люди з тебе порошинки здували, завжди плекали та обожнювали.

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З днем народження, моя мила подружко 😍. Бажаю тобі, щоб колготки ніколи не рвалися, щоб каблук 👠 ніколи не ламався, щоб мужик 👨 ніколи не брикався, щоб краса твоя була страшною силою, а в житті у тебе був чудовий котедж і кльова автівка.

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Бажаю чарівних тістечок, від яких не гладшають. Чарівну кредитку, яка не вичерпується. Чарівного принца не лише на коні, а й із власним замком. Нехай свекруха живе далеко, шеф постійно пропадає на нарадах, а заздрісниці самі плутаються у своїх підступах. З днем народження, люба! 🥳

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З кожним роком все ближче пенсія. Нехай всупереч усьому кальцій не вимивається з кісток, волосся не сивіє, а нервові клітини відновлюються. Живи та молодшай!😉

Короткі та смішні привітання з днем народження подрузі у прозі

З Днем народження подруго! Скоріше заміж виходь! А то залишишся з котом, але він шубу не подарує, і на курорт не звозить.

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Подружко, вітаю тебе з днем народження. Бажаю жити шоколадно у шоколадному шоколаді 💃. Бажаю завжди знаходити цікаві пригоди на свою красиву та невгамовну попу 🍑. Бажаю завжди задовольняти усі бажання веселих тарганів у твоїй голові.

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Подруга моя, з днем народження тебе. Бажаю, щоб нігті не ламалися, волосся не сіклося, колготки не рвалися, ноги по дорозі щастя плелися. Будь завжди чарівною, навіть з хаосом на голові та в халаті. Бажаю залишатися завжди коханою 🥰, а ще удачі та щастя у квадраті.

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Подруженько, у твій день народження я тобі побажаю їсти скільки хочеш, і не товстіти, мріяти скільки завгодно, і щоб не тріснула губа, жити солодким життям, і щоб ніде нічого не злиплося, бути шалено щасливою і коханою, але не втрачати голови у важливому ділі!

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Дорога моя, бажаю тобі сьогодні від душі "насвяткуватись" 🥂 Адже не кожен день стає днем, коли тобі все можна. Пам’ятай, сьогодні зірки розташовані у сузір’ї "відпочивай та святкуй". Тож нехай усе, що ти сьогодні загадаєш обов’язково втілитись у життя!

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Розвивай свої чоловічі сторони — вони обов’язково стануть у пригоді. Будь на висоті, без нічого і на позитиві, тоді й робота буде на задоволення, а ще й на користь. Заздалегідь плануй більше мрій і не сиди довго за екраном.

Жартівливі привітання з днем народження подрузі у прозі

З днем варення, подруго! В першу чергу, побажаю тобі велику банку варення, щоб твоє життя було таким самим солодким 😋. Ще побажаю, щоб ніколи з тобою не траплялося неприємностей: щоб слон не віддавив ногу, щоб заздрісники не приклеїли жуйку у волосся, щоб не зламався ніготь під час побачення і щоб не застрягла в ліфті. Бажаю, щоб ніякий буревій не зміг зіпсувати твою зачіску та настрій. Бажаю, щоб у тебе все було натуральне: і волосся, і вії, і нігті, і груди. Загалом – будь сама собою! Гарною, доброю, ніжною – такою, якою ти є 🥳🎁

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Ну що, подружко! От і постаріла ти ще на рік… ой, пробач, тобто подорослішала і порозумнішала. Не ображайся, ти ж знаєш, я люблячи… Я вітаю тебе з Днем варення і бажаю, щоб життя твоє було кайфовим, щоб фортуна завжди тебе супроводжувала! Будь щаслива, люба, радуйся сама і радуй своїх близьких своїми успіхами!

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Подружко, така як ти у світі лише в одному екземплярі! Твої батьки постаралися на славу, за що їм великий респект! Ти в мене найкраща! Люблю тебе, рідна! Зі святом!

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Дорога, наливай чогось міцнішого! Хочу випити за твої 18 років! Так, так, я не помилилася. У твоїй душі саме такий вік. І нехай він завжди лишається з тобою. Здоров’я ще побажаю та удачі у всьому! Не забувай, що нам показано частіше подорожувати й дивитися на все прекрасне. А оскільки ми з тобою красуні, подивімось, один на одного і будемо щасливі. З Днем народження!

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Дорога, з днем народження! Пам’ятаєш притчу, як у саду росли дві троянди – біла та червона. Прилетіла до них бджілка запиляти, біла дозволила сісти на себе, а червона ні. Почалася пора цвітіння — червона троянда розцвіла, переповнилася нектаром і зламалася. Біла троянда — ціленька — цвіла і пахла. Так от, подружко, як бджола прилетить, не ламайся, погоджуйся!

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Ти випадково не знаєш, чому сьогодні по-особливому співають птахи? Можливо, ти знаєш, чому так яскраво світить сонце? І чи не закономірність це – ти виглядаєш на всі сто? Невже настав якийсь особливий день, і я пропустила щось? Особливо прекрасна ти буваєш у День Народження… Отже, сьогодні – саме він! Мені залишається привітати тебе – і нехай кожен твій день буде схожим на сьогоднішній!

Доповніть прикольні привітання подрузі з днем народження у прозі кумедною листівкою, яку можна вибрати у добірці на "Телеграфі".