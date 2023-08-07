Успение праведной Анны: что делать 7 августа, чтобы привлечь в свою жизнь достаток и удачу

Утренний холод на Анну предвещал наступление холодной зимы

В этот понедельник православная церковь отмечает Успение святой Анны. Праведная является Богопраматерью — матерью Пресвятой Богородицы Девы Марии и бабушкой Иисуса Христа.

Этот день в народе именуют Анной Зимоуказательницей, так как именно 7 августа обычно приходят первые заморозки, которые предсказывают, насколько прохладной будет осень и зима. Так, если утро облачное, то зима будет с морозами. В случае дождя, зима, скорее всего, будет снежной и относительно мягкой.

В идеале, чтобы на день Анны привлечь к себе достаток и удачу, нужно испечь пирог и поделиться им с нуждающимися. Поэтому, если есть возможность, 7 августа помогите тем, кому это действительно необходимо, будьте щедры и готовы оказать помощь, если они обратятся к вам напрямую.

Также этот день прекрасно подходит для того, чтобы отправиться в лес за грибами. Кроме того, если устроить свадьбу или крещение ребенка на Успение праведной Анны, это принесет счастье и удачу.

Что нельзя делать 7 августа

Торговаться — покупка будет неудачной.

Конфликтовать, выяснять отношения, ревновать, повышать на кого-то голос — помириться долго не получится.

Пить алкоголь, курить и сквернословить — это тяжелые грехи.

Отказывать в помощи и поддержке — можно оказаться на месте страдающего.

В августе 2023 года Украина отмечает ряд важных государственных дат. Ранее "Телеграфом" был опубликован календарь праздников. Несмотря на торжественные события, дополнительных выходных или сокращенных рабочих дней в этом месяце не будет, так как в стране продлили военное положение.