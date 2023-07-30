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Успенский пост и три Спаса: какие церковные праздники будут отмечать украинцы в августе

Автор
Светлана Шкурупий Светлана Шкурупий
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Календарь церковных праздников на август 2023
Календарь церковных праздников на август 2023. Фото telegraf.com.ua

Дополнительных выходных в честь праздников не будет

В августе 2023 года в Украине отмечается множество профессиональных праздников, а также церковных и памятных дат, в том числе три Спаса, которые верующие отмечают в честь Спасителя.

"Телеграф" рассказывает, какие еще православные праздники будут отмечаться в течение последнего месяца лета. Вашему вниманию представлен календарь с основными датами.

Календарь церковных праздников на август 2023

Календарь церковных праздников
  • 2 августа — День пророка Илья;
  • 4 августа — День памяти равноапостольной Марии Магдалины;
  • 7 августа — Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы;
  • 9 августа — День святого великомученика и целителя Пантелеймона;
  • 14 августа — Первый Медовый Спас, или праздник Маковея;
  • 19 августа — Преображение Господне, Яблочный Спас;
  • 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы;
  • 29 августа — Ореховый (хлебный) Спас.

Отметим, что в Украине продлили военное положение, поэтому в августе в связи с религиозными праздниками не будет дополнительных выходных или сокращенных рабочих дней.

"Телеграф" писал ранее, что учения удивила украинцев прогнозом погоды на август. По ее словам, следует готовиться к аномальной температуре.

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#Украина #Праздник #Август