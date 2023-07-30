Успенский пост и три Спаса: какие церковные праздники будут отмечать украинцы в августе
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Дополнительных выходных в честь праздников не будет
В августе 2023 года в Украине отмечается множество профессиональных праздников, а также церковных и памятных дат, в том числе три Спаса, которые верующие отмечают в честь Спасителя.
"Телеграф" рассказывает, какие еще православные праздники будут отмечаться в течение последнего месяца лета. Вашему вниманию представлен календарь с основными датами.
Календарь церковных праздников на август 2023
- 2 августа — День пророка Илья;
- 4 августа — День памяти равноапостольной Марии Магдалины;
- 7 августа — Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы;
- 9 августа — День святого великомученика и целителя Пантелеймона;
- 14 августа — Первый Медовый Спас, или праздник Маковея;
- 19 августа — Преображение Господне, Яблочный Спас;
- 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы;
- 29 августа — Ореховый (хлебный) Спас.
Отметим, что в Украине продлили военное положение, поэтому в августе в связи с религиозными праздниками не будет дополнительных выходных или сокращенных рабочих дней.
"Телеграф" писал ранее, что учения удивила украинцев прогнозом погоды на август. По ее словам, следует готовиться к аномальной температуре.