Укр

Зеленский подписал закон о переносе даты празднования Рождества и других праздников

Автор
Ольга Чародий Ольга Чародий
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Автор
Глава государства Украины
Глава государства Украины. Фото president.gov.ua

Украинцев ждут важные изменения

Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий перенос дат трех важнейших государственных и религиозных праздников: Рождества Христова, Дня украинской государственности и Дня защитников и защитниц Украины.

Об этом говорится в указе президента и законе №9431.

"В условиях полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины продолжается мощное возрождение Украинской нации. Неустанная успешная борьба за свою идентичность способствует внутреннему осознанию и желанию каждого украинца проживать свою жизнь со своими традициями, праздниками и т.д.", — говорится в пояснительной записке.

Теперь в Украине официально изменили дату празднования Рождества. Вместо 7 января его перенесли на 25 декабря.

Кроме того, изменились даты и других праздничных дней:

  • День Украинского казачества и День защитников и защитниц перенесли с 14 октября на 1 октября;
  • День украинской письменности и языка, вместо 9 ноября — 27 октября;
  • День крещения Киевской Руси — Украины и День Украинской Государственности, вместо 28 июля — 15 июля;
  • Также теперь в Украине День семьи будет отмечаться 15 мая.

Такие изменения в календаре праздников связаны с переходом украинских церквей на юлианский календарь. После чего в нашей стране некоторые праздники будут отмечать по-новому.

Напомним, ранее 28 июля украинцы отмечали День крещения Киевской Руси — Украины, в честь памяти князя Владимира, который крестил Русь и был причислен к лику святых.

Теги:
#Праздник #Рождество #Владимир Зеленский #День защитника Украины #Перенос праздника