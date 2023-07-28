День ангела Владимира: лучшие поздравления-открытки к празднику

Именины Владимира отмечаются несколько раз в году.

В пятницу, 28 июля, отмечается большой праздник — День крещения Киевской Руси, а также день ангела Владимира, посвященный памяти князя, крестившего Киевскую Русь в 988 году. Это имя буквально означает "владеющий миром" или "властелин мира". В этот день принято поздравлять всех Владимиров с именинами.

Значение имени

Владимир — славянское имя, которое обладает сильной энергетикой. Люди с таким именем с самого детства очень любознательны, склонны к авантюризму и не бояться идти на риск. Владимир обладает задатками лидера, поэтому стремится к власти, к достижению поставленных задач любым путем. Как правило, такие люди, получая определенный опыт, добиваются высокого положения в обществе, они умею принимать разумные, не импульсивные решения, за которые несут полную ответственность.

Также Владимир старается обходить стороною конфликты и споры, чтобы не тратить на это свою энергию. Обладатели такого имени любят домашний уют, тепло, порядок и чтобы все было на своих местах. Владимир достаточно спокойный и компанейский.

В зависимости от почитаемого святого именины Владимира также отмечают 1 и 7 февраля, 17 октября, 4 июня и 29 августа.

В частности, князя Владимира, в честь которого празднуют именины, прозвали в народе Владимир Красное Солнышко за то, что он стремился помочь людям и проявлял в ним милосердие. Когда он крестил Киевскую Русь, языческие боги пали навсегда. После введения христианства в древнем Киеве начали возводить христианские храмы.

Поздравления-открытки к именинам Владимира

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