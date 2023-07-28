День крещения Киевской Руси 2023: лучшие открытки к празднику

Массовое крещение жителей Руси состоялось в реке Почайна, притоке Днепра

В пятницу, 28 июля, украинцы ежегодно отмечают большой праздник — День крещения Киевской Руси — Украины, в честь памяти князя Владимира, который крестил Русь и был причислен к лику святых.

Этот праздник в нашей стране был учрежден в 2008 году указом третьего президента Виктора Ющенко. И хотя установить точный день и даже год, когда состоялось крещение невозможно, принято считать, что князь Владимир провел массовый обряд в 988 году.

История Крещения Киевской Руси

Согласно истории, в 986 году князя Владимира ввести свою веру убедили послы от иудеев, мусульман и католиков, которые считали, что такое решение поможет ему заполучить крепких союзников. И после долгих размышлений Владимир избрал православие, чтобы улучшить связи с Константинополем и укрепить целостность своего государства.

В 988 году он захватил Корсунь (современный Севастополь) и потребовал отдать за него замуж сестру византийских императоров Василия II и Константина VIII – Анну, в противном случае он пойдет с войсками на Константинополь. Императоры согласились выдать за Владимира сестру, но с условием, что он станет единоверцем.

В летописным источникам сообщается, что перед обрядом крещения Владимир сильно заболел и даже потерял зрение, но после Таинства Крещения его зрение восстановилось и это еще больше укрепило его верну. Тогда он твердо решил крестить Киевскую Русь и всех ее жителей.

Его крещение произошло в Корсуне, князь получил новое имя — Василий, а затем женился на Анне. После он с супругой переехал в Киев и приказал жителям принять новую веру. Согласно летописям, массовый обряд крещения прошел в реке Почайне, притоке Днепра.

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