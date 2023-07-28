День хрещення Київської Русі 2023: найкращі листівки до свята

Масове хрещення жителів Русі відбулося у річці Почайна, притоці Дніпра.

У п’ятницю, 28 липня, українці щороку відзначають велике свято — День хрещення Київської Русі — України, на честь пам’яті князя Володимира, який хрестив Русь і був зарахований до лику святих.

Це свято в нашій країні було започатковано у 2008 році указом третього президента Віктора Ющенка. І хоча встановити точний день і навіть рік, коли відбулося хрещення неможливо, прийнято вважати, що князь Володимир провів масовий обряд 988 року.

Історія Хрещення Київської Русі

Відповідно до історії, у 986 році князя Володимира запровадити свою віру переконали посли від юдеїв, мусульман і католиків, які вважали, що таке рішення допоможе йому отримати міцних союзників. І після довгих роздумів Володимир обрав православ’я, щоб покращити зв’язки з Константинополем та зміцнити цілісність своєї держави.

У 988 році він захопив Корсунь (сучасний Севастополь) і зажадав віддати за нього заміж сестру візантійських імператорів Василя II і Костянтина VIII — Анну, інакше він піде з військами на Константинополь. Імператори погодилися видати за Володимира сестру, але за умови, що він стане єдиновірцем.

У літописних джерелах повідомляється, що перед обрядом хрещення Володимир сильно захворів і навіть втратив зір, але після Таїнства Хрещення його зір відновився і це ще більше зміцнило його віру. Тоді він твердо вирішив хрестити Київську Русь та всіх її мешканців.

Його хрещення відбулося в Корсуні, князь отримав нове ім’я — Василій, а потім одружився з Анною. Потім він із дружиною переїхав до Києва і наказав мешканцям прийняти нову віру. Згідно з літописами, масовий обряд хрещення пройшов у річці Почайні, притоці Дніпра.

Листівки-вітання до свята Дня Київської Русі

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