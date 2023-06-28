Скільки вихідних буде в липні 2023: календар свят в Україні

Що відзначаємо і чи є додаткові вихідні в середині літа

Другий місяць літа приносить громадянам України безліч свят, проте враховуючи те, що воєнний стан в країні було продовжено до 18 серпня, про жодні додаткові вихідні у зв’язку зі святами не може бути й мови. Однак залишаються ті самі суботи та неділі.

Потрібно додати, що ніяких скорочених робочих днів через свята так само не буде — норма робочих годин залишається незмінною. "Телеграф" розповідає, як українці відпочивають у липні 2023 року та що відзначають під час війни у другому місяці літа.

Вихідні у липні 2023

Цього місяця офіційних вихідних днів буде 10. Загальна кількість робочих днів у липні – 21.

Робочі дні в Україні у липні 2023: 3-4; 10-14; 17-21; 24-28; 31.

Вихідні в Україні у липні 2023: 1-2; 8-9; 15-16; 22-23; 29-30.

Свята у липні 2023

Календар свят та вихідних у липні 2023 року

1 липня — День архітектури України, День державного реєстратора.

2 липня — День податківця України, День Військово-морських Сил України, День військ ППО.

4 липня — День судового експерта, День Національної поліції України.

7 липня — День працівника природно-заповідної справи.

8 липня — День сім’ї в Україні.

9 липня — День рибалки.

12 липня — Всесвітній день бортпровідника.

16 липня — День бухгалтера, День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості.

28 липня — День Української Державності, День хрещення Київської Русі – України, День системного адміністратора, День PR-фахівця.

30 липня — День працівників торгівлі.

Раніше повідомлялося, що цього літа слід очікувати на погодні сюрпризи. Липень не подарує справжнього тепла.