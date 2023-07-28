День ангела Володимира: найкращі привітання-листівки до свята

Іменини Володимира відзначаються кілька разів на рік

У п’ятницю, 28 липня, відзначається велике свято — День хрещення Київської Русі, а також день ангела Володимира, присвячений пам’яті князя, який хрестив Київську Русь у 988 році. Це ім’я буквально означає "володар світу". Цього дня заведено вітати всіх Володимирів з іменинами.

Значення імені

Володимир — слов’янське ім’я, яке має сильну енергетику. Люди з таким ім’ям з дитинства дуже допитливі, схильні до авантюризму і не боятися йти на ризик. Володимир має задатки лідера, тому прагне влади, досягнення поставлених завдань будь-яким шляхом. Як правило, такі люди, отримуючи певний досвід, займають високе становище у суспільстві, вони вмію приймати розумні, не імпульсивні рішення, за які несуть повну відповідальність.

Також Володимир намагається оминати конфлікти та суперечки, щоб не витрачати на це свою енергію. Власники такого імені люблять домашній затишок, тепло, лад і щоб усе було на своїх місцях. Володимир досить спокійний і компанійський.

Залежно від шанованого святого іменини Володимира також відзначають 1 та 7 лютого, 17 жовтня, 4 червня та 29 серпня.

Зокрема, князя Володимира, на честь якого святкують іменини, прозвали в народі Володимир Червоне Сонечко за те, що він прагнув допомогти людям та виявляв до них милосердя. Коли він хрестив Київську Русь, язичницькі боги впали назавжди. Після запровадження християнства у стародавньому Києві почали зводити християнські храми.

Вітання-листівки до іменин Володимира

"Телеграф" писав раніше, що з 1 вересня багато важливих церковних свят повністю перейдуть на новоюліанський календар. Дізнайтеся, коли українці відзначатимуть День Святого Миколая, Різдво, Покрову та інші важливі православні події.