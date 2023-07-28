Зеленський підписав закон про перенесення дати святкування Різдва та інших свят

Українців чекають важливі зміни

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає перенесення дат трьох найважливіших державних та релігійних свят : Різдва Христового, Дня української державності та Дня захисників та захисниць України.

Про це йдеться в указі президента та законі №9431.

"В умовах повномасштабної збройної агресії російської федерації проти України продовжується потужне відродження Української нації. Невпинна успішна боротьба за свою ідентичність сприяє внутрішньому усвідомленню та бажанню кожного українця проживати власне життя зі своїми традиціями, святами тощо", — йдеться в пояснювальній записці.

Наразі в Україні офіційно змінили дату святкування Різдва. Натомість 7 січня його перенесли на 25 грудня.

Крім того, змінилися дати та інших святкових днів:

День Українського козацтва та День захисників та захисниць перенесли з 14 жовтня на 1 жовтня;

День української писемності та мови, замість 9 листопада — 27 жовтня;

День хрещення Київської Русі – України та День Української Державності, замість 28 липня – 15 липня;

Також тепер в Україні День сім’ї відзначатиметься 15 травня.

Такі зміни у календарі свят пов’язані із переходом українських церков на юліанський календар. Після чого у нашій країні деякі свята відзначатимуть по-новому.

Нагадаємо, раніше 28 липня українці відзначали День хрещення Київської Русі — України, на честь пам’яті князя Володимира, який хрестив Русь і був зарахований до святих.