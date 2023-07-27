ПЦУ переходить на новий календар: як змінюються дати головних православних свят

Дати деяких свят буде зміщено

Православна церква України затвердила перехід на Новоюліанський календар. Його почнуть використати вже цього року, з 1 вересня.

Про це повідомив митрополит Київський та всієї України Епіфаній на брифінгу за результатами Помісного собору, пише Укрінформ.

"З 1 вересня цього року Православна церква України офіційно переходить на Новоюліанський календар. Календарна комісія нашої церкви вже підготувала відповідний календар, щоб із практичного боку не було жодних перешкод", – зазначив Єпіфаній.

За його словами, ПЦУ йшла до переходу на новий стиль упродовж останніх п’яти років.

"Зараз ми побачили, відчули та зрозуміли, що віруючі готові до зміни календаря", – сказав митрополит.

Відповідне рішення було ухвалено священниками під час Помісного Собору Православної Церкви України у Софії Київській у четвер, 27 липня.

Священник ПЦУ Дмитро Шаповалов на своїй сторінці у Facebook наголосив, що зі 161 делегата Помісного Собору "за" виступили – 156, проти – 5, утрималися – 0.

Що зміниться

З переходом на інший календар дати деяких свят буде зміщено:

Різдво не 7 січня, а 25 грудня;

День Святого Миколая – не 19 грудня, а 6-го;

Хрещення – не 18 січня, а 6-го;

Покрови — не 14 жовтня, а 1-го.

Що стосується Великодня та інших свят, дати яких визначаються за місячним календарем, це рішення не позначиться.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у липні 2023 року Верховна Рада України проголосувала за законопроект, згідно з яким дати деяких свят у країні будуть змінені. Приміром, Різдво Христове переноситься на 25 грудня з 7 січня, День Української Державності також перейшов з 28 липня на 15 липня.