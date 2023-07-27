Коли відзначається Яблучний Спас у 2023 році: важливі традиції свята

З наступного року українці святкуватимуть Яблучний Спас за новим церковним календарем.

У серпні християни дотримуються Успенського посту ("спасовки") і святкують відразу три Спаси (інша назва — Свято Преображення). Після першого, Медового, йде Яблучний Спас, також відомий як Свято перших плодів, Осеніни. Це свято має незмінну дату – 19 серпня.

В 2023 році Яблучний Спас випадає на суботу. "Телеграф" розповідає, з якими традиціями пов’язаний цей день та чому це свято називається яблучним.

Коли Яблучний Спас у 2023 році

В Україні Яблучний Спас, або Преображення Господнє, відзначать 19 серпня 2023 року. Варто наголосити, що ми востаннє зустрічатимемо цю дату. З 1 вересня набуде чинності новоюліанський літургійний календар, який 24 травня було прийнято на Синоді ПЦУ. За новим церковним календарем Яблучний Спас відзначатиметься 6 серпня.

Традиції Яблучного Спасу

Народно-церковне свято Яблучний Спас пов’язане зі збиранням урожаю. Наші пращури вважали, що в цей день осінь починає вступати в свої права, а природа преображається. Саме в Яблучний Спас дозволялося ласувати плодами з перших урожаїв, цього ж дня починали їсти яблука.

У день Яблучного Спасу в храмах відбуваються богослужіння. Віряни приносять яблука, мед, хлібні колоски для освячення. Після з яблук багато хто готує випічку і пригощає сім’ю, збираючись разом за одним столом. У минулі часи наші предки намагалися зберегти освячені на Яблучний Спас колосся та насіння фруктів до наступного посівного сезону.

У церкві наголошують на духовному сенсі свята Преображення: усвідомлення свого християнського покликання для кожного з нас. Це пов'язано з повір’ями, описаними у релігійних текстах. Так, 19 серпня, за 40 днів до розп’яття Христа, Ісус постав перед своїми учнями на горі Фавор і преобразився у сяйві "божественного світла".

Раніше "Телеграф" розповідав, коли відзначається Медовий Спас та з якими традиціями він пов’язаний. Багато хто знає це свято як Маковій.