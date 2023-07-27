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Когда отмечается Яблочный Спас в 2023 году: важные традиции праздника

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Яблочный Спас празднуют 19 августа
Яблочный Спас празднуют 19 августа. Фото Pexels

Со следующего года украинцы будут праздновать Яблочный Спас по новому церковному календарю

В августе христиане соблюдают Успенский пост ("спасовку") и празднуют сразу три Спаса (другое название — Праздник Преображения). После первого, Медового, идет Яблочный Спас, также известный как Праздник первых плодов, Осенины. У этого праздника неизменная дата – 19 августа.

В 2023 году Яблочный Спас выпадает на субботу. "Телеграф" рассказывает, с какими традициями связан этот день и почему этот праздник называется яблочным.

Когда Яблочный Спас в 2023 году

В Украине Яблочный Спас, или Преображение Господне, отметят 19 августа 2023 года. Стоит подчеркнуть, что мы в последний раз будет встречать эту дату. С 1 сентября в силу вступит новоюлианский литургический календарь, который 24 мая был принят на Синоде ПЦУ. По новому церковному календарю Яблочный Спас будет отмечаться 6 августа.

Традиции Яблочного Спаса

Народно-церковный праздник Яблочный Спас связан со сбором урожая. Наши предки считали, что в этот день осень начинает вступать в свои права, а природа преображается. Именно в Яблочный Спас позволялось лакомиться плодами из первых урожаев, в этот же день начинали есть яблоки.

В день Яблочного Спаса в храмах происходят богослужения. Верующие приносят яблоки, мед, хлебные колосья для освящения. После из яблок многие готовят выпечку и угощают семью, собираясь вместе за одним столом. В прошлом наши предки старались сохранить освященные на Яблочный Спас колосья и семена фруктов до следующего посевного сезона.

В церкви подчеркивают духовный смысл праздника Преображения: осознание своего христианского призвания для каждого из нас. Это связано с поверьями, описанными в религиозных текстах. Так, 19 августа, за 40 дней до распятия Христа, Иисус предстал перед своими учениками на горе Фавор и преобразился в сиянии "божественного света".

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда отмечается Медовый Спас и с какими традициями он связан. Многие знают этот праздник как Маковей.

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