Когда отмечаем Медовый Спас в 2023 году: главные традиции праздника

В последний раз будем праздновать Маковия по старому церковному календарю

В августе христиане отмечают несколько важных дат, называемых Спас, или Праздник Преображения. Событие посвящено объявлению преображенного Христа апостолам. В этот день люди благодарят всевышнего за созревшие плоды.

Первый Спас, Медовый, также известный как Спас на воде, Маковей. За ним следуют Яблочный и Ореховый. "Телеграф" рассказывает, когда отмечается Медовый Спас в Украине в 2023 году и какие традиции праздника существуют.

Когда Медовый Спас в 2023 году

Праздник имеет фиксированную дату, то есть каждый год отмечается в одинаковую дату. В 2023 году Медовый Спас выпадает на понедельник 14 августа. В этот же день начинается двухнедельный Успенский пост или "Спасовка".

Дата Медового Спаса по новому календарю

Стоит отметить, что в этом году украинцы будут праздновать Медовый и другие Спасы, как и раньше. Однако с 1 сентября в силу вступает новый церковный календарь. Как известно, новоюлианский литургический календарь был принят на Синоде ПЦУ 24 мая. Уже со следующего года Медовый Спас, День семи мучеников Маковеев или Маковия, будем праздновать в Украине 1 августа вместо 14 числа этого же месяца.

Почему Спас так называется

Спас – это народное название праздника. Попросту говоря, это сокращение слова "Спаситель", ведь дата связана с Иисусом Христом. Первый Спас выпадает на начало сбора меда и получил название "Медовый".

Маковей: главные традиции

Первый Спас, отмечаемый 14 августа, известен под названием Маковей (Макотрус). Это связано с тем, что во время праздника происходит период созревания мака. В этот день церковь чтит память семи мучеников Ветхого Завета — Маковеев, но эта дата возникла позже, чем название "Маковей".

Традиционно верующие приносят в храмы 14 августа "маковейчики" — композиции из мака, меда, цветов и трав. Во время богослужений корзины освящаются.

Кроме того, когда-то давно в Киеве на Маковея освящали воду в Днепре, так что до наших дней существует еще одна традиция — освящение воды в церквях, поэтому иногда праздник называют Спасом на воде.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Верховная Рада Украины официально перенесла даты некоторых праздников. По-новому украинцы будут праздновать Рождество и не только.