Рождество официально переносится: Рада поменяла даты нескольких праздников

Верховная Рада проголосовала за законопроект №9431, который изменяет даты государственных праздников в Украине.

Законопроект, целью которого является "отказ от российского наследия", поддержали голосами "за" 241 народный избранник.

Двое нардепов проголосовали "против", еще 65 присутствующих на заседании Рады не голосовали.

Какие изменения в датах праздников прописаны в законопроекте:

25 декабря — Рождество Христово (вместо 07 января)

15 июля – День Украинской Государственности (с 28 июля): когда чествуется память выдающегося градоначальника святого равноапостольного князя Киевского Владимира Великого

01 октября – День защитников и защитниц Украины (с 14 октября): связано с украинскими военными традициями чествования Дня Покрова Пресвятой Богородицы

При этом День Украинской Государственности в 2023 году будет отмечаться 28 июля, так как к тому времени законопроект еще не будет подписан.

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