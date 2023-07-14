Різдво офіційно переноситься: Рада змінила дати кількох свят

Українцям потрібно звикати до нового календаря

Верховна Рада проголосувала за законопроект №9431, що змінює дати державних свят в Україні.

Законопроект, метою якого є "відмова від російської спадщини", підтримали голосами "за" 241 народний обранець, повідомив нардеп Ярослав Желєзняк.

Двоє нардепів проголосували проти, ще 65 присутніх на засіданні Ради не голосували.

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Які зміни у датах свят прописані у законопроекті:

25 грудня — Різдво Христове (замість 07 січня)

15 липня – День Української Державності (з 28 липня): коли вшановується пам’ять видатного градоначальника святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого

01 жовтня – День захисників та захисниць України (з 14 жовтня): пов’язано з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці

Водночас, нардеп Олексій Гончаренко уточнив, що всі нововведення почнуть діяти з 1 вересня.

"Тобто День Української Державності відсвяткують ще 28 липня цього року. Наступного буде 15 липня. А вже День захисників та захисниць — 1 жовтня", — написав він.

Раніше Телеграф писав публікував календар свят на липень.