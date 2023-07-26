Коли відзначаємо Медовий Спас у 2023 році: головні традиції свята

Востаннє святкуватимемо Маковія за старим церковним календарем

У серпні християни відзначають декілька важливих дат, які називаються Спас, або Свято Преображення. Подія присвячена об'явленню преображеного Христа апостолам. Цього дня люди дякують всевишньому за дозріли плоди.

Перший Спас, Медовий, також відомий як Спас на воді, Маковій. За ним йдуть Яблучний і Горіховий. "Телеграф" розповідає, коли відзначається Медовий Спас в Україні в 2023 році та які традиції свята існують.

Коли Медовий Спас у 2023 році

Свято має фіксовану дату, тобто щороку відзначається в однакову дату. В 2023 році Медовий Спас випадає на понеділок 14 серпня. Цього ж дня починається двотижневий Успенський піст або "Спасівка".

Дата Медового Спасу за новим календарем

Варто зазначити, що цього року українці святкуватимуть Медовий та інші Спаси, які і раніше. Однак з 1 вересня в силу вступає новий церковний календар. Як відомо, новоюліанський літургійний календар ухвалили на Синоді ПЦУ 24 травня. Вже з наступного року Медовий Спас, День семи мучеників Маковеїв, або Маковія, святкуватимемо в Україні 1 серпня замість 14 числа цього ж місяця.

Чому Спас так називається

Спас – це народна назва свята. Просто кажучи, це скорочення слова "Спаситель", адже дата пов’язана з Ісусом Христом. Перший Спас випадає на початок збору меду, тож і отримав назву "Медовий".

Маковій: головні традиції

Перший Спас, що відзначається 14 серпня, відомий під назвою Маковій (Макотрус). Це пов’язано з тим, що під час свята відбувається період дозрівання маку. В цей день церква вшановує пам'ять семи мучеників Старого Завіту – Маковіїв, але ця дата виникла пізніше, ніж назва "Маковій".

Традиційно віряни приносять у храми 14 серпня "маковійчики" — композиції з маку, меду, квітів і трав. Під час богослужінь кошики освячуються.

Крім того, колись давно у Києві на Маковея освячували воду в Дніпрі, тож до наших днів існує ще одна традиція — освячування води в церквах, саме тому інколи свято називають Спасом на воді.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Верховна Рада України офіційно перенсла дати деяких свят. По-новому українці святкуватимуть Різдво і не тільки.