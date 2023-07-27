ПЦУ переходит на новый календарь: как меняются даты главных православных праздников

Даты некоторых праздников будут смещены

Православная церковь Украины утвердила переход на Новоюлианский календарь. Его начнут использовать уже в этом году, с 1 сентября.

Об этом сообщил митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний на брифинге по результатам Поместного собора, пишет Укринформ.

"С 1 сентября этого года Православная церковь Украины официально переходит на Новоюлианский календарь. Календарная комиссия нашей церкви уже подготовила соответствующий календарь, чтобы с практической стороны не было никаких препятствий", – отметил Епифаний.

По его словам, ПЦУ шла к переходу на новый стиль на протяжении последних пяти лет.

"Сейчас мы увидели, почувствовали и поняли, что верующие готовы к смене календаря", – сказал митрополит.

Соответствующее решение было принято священниками во время Поместного Собора Православной Церкви Украины в Софии Киевской в четверг, 27 июля.

Священник ПЦУ Дмитрий Шаповалов на своей странице в Facebook подчеркнул, что из 161 делегата Поместного Собора "за" выпступили – 156, против – 5, воздержались – 0.

Что изменится

С переходом на другой календарь даты некоторых праздников будут смещены:

Рождество не 7 января, а 25 декабря;

День Святого Николая — не 19 декабря, а 6-го;

Крещение — не 18 января, а 6-го;

Покрова — не 14 октября, а 1-го.

Что касается Пасхи и других праздников, даты которых определяются по лунному календарю, данное решение не отразится.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июле 2023 Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект, согласно которому даты некоторых праздников в стране будут изменены. Так, к примеру, Рождество Христово переносится на 25 декабря с 7 января, День Украинской Государственности также сдвинулся с 28 июля на 15 июля.