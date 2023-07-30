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Успенський піст та три Спаси: які церковні свята відзначатимуть українці у серпні

Автор
Світлана Шкурупій Світлана Шкурупій
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Календар церковних свят на серпень 2023
Календар церковних свят на серпень 2023. Фото telegraf.com.ua

Додаткових вихідних на честь свят не буде

У серпні 2023 року в Україні відзначається безліч професійних свят, а також церковних та пам’ятних дат, у тому числі три Спаси, які віруючі відзначають на честь Спасителя.

"Телеграф" розповідає, які ще православні свята відзначатимуть протягом останнього місяця літа. До вашої уваги представлений календар з основними датами.

Календар церковних свят на серпень 2023

Календар церковних свят
  • 2 серпня — День пророка Іллі;
  • 4 серпня — День пам’яті рівноапостольної Марії Магдалини;
  • 7 серпня — Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці;
  • 9 серпня — День святого великомученика і цілителя Пантелеймона;
  • 14 серпня — Перший Медовий Спас, або свято Маковея;
  • 19 серпня — Преображення Господнє, Яблучний Спас;
  • 28 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці;
  • 29 серпня — Горіховий (хлібний) Спас.

Зазначимо, що в Україні продовжили військовий стан, тому у серпні у зв’язку з релігійними святами не буде додаткових вихідних чи скорочених робочих днів.

"Телеграф" писав раніше, що вчена здивувала українців прогнозом погоди на серпень. За її словами, слід готуватись до аномальної температури.

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