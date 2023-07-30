Успенський піст та три Спаси: які церковні свята відзначатимуть українці у серпні

Додаткових вихідних на честь свят не буде

У серпні 2023 року в Україні відзначається безліч професійних свят, а також церковних та пам’ятних дат, у тому числі три Спаси, які віруючі відзначають на честь Спасителя.

"Телеграф" розповідає, які ще православні свята відзначатимуть протягом останнього місяця літа. До вашої уваги представлений календар з основними датами.

Календар церковних свят на серпень 2023

2 серпня — День пророка Іллі;

— День пророка Іллі; 4 серпня — День пам’яті рівноапостольної Марії Магдалини;

— День пам’яті рівноапостольної Марії Магдалини; 7 серпня — Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці;

— Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці; 9 серпня — День святого великомученика і цілителя Пантелеймона;

14 серпня — Перший Медовий Спас, або свято Маковея;

— Перший Медовий Спас, або свято Маковея; 19 серпня — Преображення Господнє, Яблучний Спас;

— Преображення Господнє, Яблучний Спас; 28 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці;

— Успіння Пресвятої Богородиці; 29 серпня — Горіховий (хлібний) Спас.

Зазначимо, що в Україні продовжили військовий стан, тому у серпні у зв’язку з релігійними святами не буде додаткових вихідних чи скорочених робочих днів.

"Телеграф" писав раніше, що вчена здивувала українців прогнозом погоди на серпень. За її словами, слід готуватись до аномальної температури.