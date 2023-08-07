Успіння праведної Анни: що робити 7 серпня, щоб притягнути до свого життя достаток і удачу

Ранковий холод на Анну передвіщав настання холодної зими

Цього понеділка православна церква відзначає Успіння святої Анни. Праведна є Богопраматір'ю — матір’ю Пресвятої Богородиці Діви Марії та бабусею Ісуса Христа.

Цей день у народі називається Анною Зимовказівницею, тому що саме 7 серпня зазвичай приходять перші заморозки, які передрікають, наскільки прохолодною буде осінь та зима. Тож, якщо ранок хмарний, то зима буде з морозами. У разі дощу, зима, швидше за все, буде сніговою та відносно м’якою.

В ідеалі, щоб на день Анни притягнути до себе достаток і удачу, потрібно спекти пиріг і поділитися ним з нужденними. Тому, якщо є можливість, 7 серпня допоможіть тим, кому це дійсно необхідно, будьте щедрі і готові допомогти, якщо вони звернуться до вас безпосередньо.

Також цей день чудово підходить для того, щоб вирушити до лісу по гриби. Крім того, якщо влаштувати весілля або хрещення дитини на Успіння праведної Анни, це принесе щастя та удачу.

Що не можна робити 7 серпня

Торгуватись — покупка буде невдалою.

Конфліктувати, з’ясовувати стосунки, ревнувати, підвищувати на когось голос – помиритися довго не вдасться.

Пити алкоголь, курити і лихословити — це тяжкі гріхи.

Відмовляти у допомозі та підтримці — можна опинитися на місці того, хто страждає.

У серпні 2023 року Україна відзначає низку важливих державних дат. Раніше "Телеграфом" було опубліковано календар свят. Попри урочисті події, додаткових вихідних або скорочених робочих днів цього місяця не буде, оскільки в країні продовжили воєнний стан.