Спека вища за 40 градусів: синоптик розповів, на яку погоду чекати в Україні у серпні

Синоптик попередив про аномальну спеку в Україні на початку серпня

Останній місяць літа принесе потужну хвилю тепла, в деякі дні стовпчики термометрів можуть доходити до 40-градусної позначки. І якщо на півдні будуть посухи та пожежонебезпечна погода, то західні регіони заллють дощі.

Прогноз погодних умов в Україні на серпень 2023 року озвучив синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич "Телеграфу".

Як показують сучасні кліматичні норми, серпень у нинішньому столітті позиціонує як найтепліший і водночас посушливий місяць року в більшості областей України. Нерідко у першій декаді спостерігалися дуже спекотні дні з максимальною температурою повітря +35…+40 °С, а в 2010 році на сході та півдні країни стовпчики термометрів перевалили позначку +41…+42 °С. За словами синоптика, у серпні часто спостерігаються посушливі періоди, які можуть тривати тижні.

Погода в Україні в серпні

"У 2023 році серпень у нашій країні очікується контрастним за розподілом температури повітря, а дощі пройдуть нерівномірно по території. У першій декаді місяця надходження сухого та спекотного повітря з Середньої Азії й Близького Сходу призведе до найбільш потужної в цьому році теплової хвилі (heatwave) на території України", — попереджає синоптик.

Приблизно з 5 по 9 серпня у центральних, південних і східних областях денна температура може досягти позначок +36…+41 °С. У західних та північних областях температурний фон буде помітно нижчим, додає Кібальчич.

Дощі у серпні

Друга декада місяця почнеться з розбудови атмосферних процесів, йдеться у прогнозі. Це спричинить значне зниження температури повітря в більшості областей України, а також зросте ймовірність дощів. Внаслідок розвитку циклонічності в районі Британських островів і Скандинавського півострова, в нашу країну почне надходити повітряна маса атлантичного походження.

У третій декаді місяця погодні умови загалом над Європою набудуть більш динамічного характеру, що виражатиметься у більш частій зміні циклонів, антициклонів, чергування атмосферних фронтів та баричних гребенів. Опади пройдуть у більшості областей країни, а температура повітря коливатиметься в межах кліматичної норми.

"Узагальнюючи вищевикладене, можна зробити висновок, що середньомісячна температура в Україні очікується в межах +20...+26 °С, що виявиться на 1,5- 2 °С вище норми. У південних і східних областях місцями на 3-4 °С вище середніх багаторічних показників за рахунок аномальної спеки на початку місяця", — розповів Кібальчич.

Щодо опадів, то їх традиційно буде більше в західних регіонах, де подекуди випаде більше норми на 50-80 %. Паралельно з цим, у південній половині країни та на крайньому сході зберігається висока ймовірність розвитку посухи за рахунок переважання більш сухих і спекотних повітряних мас. Кібальчич додав, що через це у зазначених регіонах більшу частину часу спостерігатиметься найвищий рівень пожежної небезпеки.

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