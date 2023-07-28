Зливи з грозами і пекельні +35: синоптики дали невтішний прогноз на початок серпня

Наприкінці наступного тижня стовпчики термометрів перетнуть позначку +35 °С, попереджають в Укргідрометцентрі.

Фінал другого місяця літа приніс хоч і не значне, та все ж таки похолодання на більшості територій України. Разом з тим, по країні пройшли рясні дощі з грозами. Втім, за прогнозами синоптиків, вже в найближчі дні погодна ситуація почне мінятися, а наприкінці наступного тижня слід чекати неабиякої спеки.

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За словами синоптикині Укргідрометцентру Наталії Птухи, мінлива погода, що спостерігається зараз, триватиме й надалі

"Стабільної спеки не очікується, як і довгих періодів похолодання. На вихідних температура повітря буде підвищуватися, але з понеділка знову очікується певне зниження температури, та не по всіх областях. Збережеться тенденція, коли на півночі та заході температури будуть комфортніші, навіть відчуємо певну прохолоду, а от на півдні та сході будуть вищі значення температури", — пояснює синоптикиня.

Так, за даними Укргідрометцентру, в суботу, 29 липня, на сході, півночі, заході та в центрі вночі слід чекати від 14 до 16 градусів тепла, а вдень повітря прогріється від 22 до 26 градусів вище нуля.

На півдні трохи тепліше: 16-18 градусів тепла вночі і 25-29 градусів вище нуля синоптики прогнозують в денні години.

Крім того, на заході, півночі та сході в суботу очікуються грозові дощі.

У неділю, 30 липня, температурна картина суттєво не зміниться: лише на півдні у денні години показники температури повітря трохи зростуть до +31 градуса. Дощі заливатимуть захід країни, однак на решті територій хоч і хмарно, але без опадів.

"В понеділок, 31 липня, в нічні години на півдні України температура повітря буде 18-23 градуси тепла, а в денні години — 28-33 градуси вище нуля. На решті території трохи прохолодніше: вночі 13-18 градусів тепла, а вдень — 24-29. Але підійде черговий атмосферний фронт і температура на півночі та заході дещо знизиться", — прогнозує Наталія Птуха.

Що ж стосується опадів цього дня, то дощі знову повернуться на північ і в центр та продовжать заливати захід України.

"1 та 2 серпня температура на півдні та сході вночі 19-24 градуси тепла, а вдень до +35. На решті території вночі 14-20 градусів вище нуля, а вдень — 23-29 градусів тепла", — додає Птуха. – Мінливість щодо опадів залишається. Більше дощів може бути на заході та півночі України, менше на півдні та сході. Та це не будуть інтенсивні дощі. Хіба що в понеділок із заходу може бути черговий атмосферний фронт, який спричинить короткочасні дощі з грозами 1 та 2 серпня".

Втім, за словами синоптикині, підвищення температури не буде тривалим.

"Починаючи з 3 серпня, в нічні години слід очікувати 14-20 градусів тепла, а вдень — 24-30 градусів вище нуля. Температура по всій території України вирівняється", — пояснює Птуха.

А от наприкінці наступного тижня стовпчики термометрів перетнуть позначку навіть у 30 градусів тепла.

"Наприкінці наступного тижня на півдні та сході країни можуть бути високі значення температур: +35 та вище", — резюмувала Наталія Птуха.

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