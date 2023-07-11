П'ять ідей образів, з якими ви легко станете королевою пляжу (фото)
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Щоб виглядати стильно, багато не треба
Дизайнерські модні бренди, широко відомі по всьому світу, вже представили нові літні колекції, включаючи одяг для пляжу. Адже кожна жінка, яка цінує себе і свою зовнішність, прагне мати чудовий вигляд навіть на відпочинку.
Давно минули ті часи, коли дівчата носили лише один купальник, при цьому загортаючись у рушник або парео. Сьогоднішні курорти вимагають серйознішого ставлення до зовнішнього вигляду. Наприклад, прогулянка до моря може закінчитись приємними подіями: можливо, вам захочеться заглянути до прибережного ресторану, відвідати танцпол або вас запросять на романтичну прогулянку.
Персональний стиліст Анна (anna.le.nova) поділилася 5 формулами пляжних образів. "Щоб виглядати стильно, багато не треба", — підкреслює експерт.
Сорочка + хустинка
Сітка
Кроше
Сорочка + капелюх
Хустка в якості топа
Зазначимо, що пляжна мода в літньому сезоні зазнала змін. Раніше "Телеграф" розповідав, з якими речами ви зганьбитесь під час відпочинку на пляжі. Також ми писали про найневдаліші покупки 2023 року — саме вони гарантовано можуть зіпсувати будь-який сучасний образ.