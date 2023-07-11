П'ять ідей образів, з якими ви легко станете королевою пляжу (фото)

Щоб виглядати стильно, багато не треба

Дизайнерські модні бренди, широко відомі по всьому світу, вже представили нові літні колекції, включаючи одяг для пляжу. Адже кожна жінка, яка цінує себе і свою зовнішність, прагне мати чудовий вигляд навіть на відпочинку.

Давно минули ті часи, коли дівчата носили лише один купальник, при цьому загортаючись у рушник або парео. Сьогоднішні курорти вимагають серйознішого ставлення до зовнішнього вигляду. Наприклад, прогулянка до моря може закінчитись приємними подіями: можливо, вам захочеться заглянути до прибережного ресторану, відвідати танцпол або вас запросять на романтичну прогулянку.

Персональний стиліст Анна (anna.le.nova) поділилася 5 формулами пляжних образів. "Щоб виглядати стильно, багато не треба", — підкреслює експерт.

Сорочка + хустинка

Сітка

Кроше

Сорочка + капелюх

Хустка в якості топа

Зазначимо, що пляжна мода в літньому сезоні зазнала змін. Раніше "Телеграф" розповідав, з якими речами ви зганьбитесь під час відпочинку на пляжі. Також ми писали про найневдаліші покупки 2023 року — саме вони гарантовано можуть зіпсувати будь-який сучасний образ.