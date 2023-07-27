Останнє дихання літа: коли у Києві чекати по-справжньому осінньої погоди

Встигніть насолодитися останніми теплими днями, — їх залишилося не так багато

Хоча літо 2023 року дуже нестабільне і принесло українцям вже кілька хвиль похолодань, дійсно осіння погода у Києві встановиться лише з кінця серпня.

Про це можна судити з прогнозів порталу AccuWeather.

Метеорологи стверджують, що в серпні на Київ чекає чимало грозових і хмарних днів, які супроводжуватимуться і похолоданням, проте в середньому температура повітря в столиці вдень буде на рівні 25-27 градусів тепла, а вночі — 16-18 градусів тепла.

Але у третій декаді серпня у Києві почне поступово знижуватись як денна, так і нічна температура повітря, що означатиме зміну погоди на осінню. За попередніми прогнозами, 24 серпня вдень буде всього 22 градуси тепла, а вночі повітря похолодає до 11 градусів, і потім таких днів ставатиме дедалі більше.

Як повідомляв "Телеграф", раніше вчені також загалом прогнозували українцям аномальний серпень, — зокрема таким прогнозом ділилася завідувачка відділу кліматичних досліджень Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова.