Последнее дыхание лета: когда в Киеве ждать по-настоящему осенней погоды

Успейте насладиться последними теплыми днями, — их осталось не так много

Хотя лето в 2023 году очень нестабильное и принесло украинцам уже несколько волн похолоданий, настоящая осенняя погода в Киеве установится только с конца августа.

Об этом можно судить по прогнозам портала AccuWeather.

Метеорологи утверждают, что в августе Киев ждет довольно много грозовых и облачных дней, которые будут сопровождаться и похолоданием, однако в среднем температура воздуха в столице днем будет на уровне в 25-27 градусов тепла, а ночью, — 16-18 градусов тепла.

Но в третьей декаде августа в Киеве начнет постепенно снижаться как дневная, так и ночная температура воздуха, что будет значить уже перемену погоды на осеннюю. По предварительным прогнозам, 24 августа днем будет всего 22 градуса тепла, а ночью воздух похолодает до 11 градусов, — и потом таких дней будет становиться все больше.

Как сообщал "Телеграф", ранее ученые также в целом прогнозировали украинцам аномальный август, — в частности, таким прогнозом делилась заведующая отделом климатических исследований Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова.