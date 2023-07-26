Похолодает до +15℃ днем: синоптики обновили прогноз погоды до конца месяца в Украине

В некоторых областях температура воздуха спадет сразу на 10 градусов за сутки

Лето в 2023 году не устает удивлять украинцев погодными сюрпризами, — после потопов, града, шквалов и жары вновь ожидается похолодание и дожди.

Об этом можно судить по свежим прогнозам "Укргидрометцентра", составленным до конца месяца.

В четверг, 27 июля, дожди накроют почти всю территорию Украины и сильно похолодает в западных областях Украины, — в отдельных населенных пунктах максимальная температура воздуха днем не поднимется выше отметки в 15 градусов тепла. В северных областях будет чуть теплее, а в Киеве днем ожидается 20-22 градуса тепла. В остальных регионах еще будет довольно жарко, — на Донбассе и в Крыму столбики термометров и вовсе могут подняться до 35 градусов. Для большинства областей также объявлено штормовое предупреждение в связи с грозами и шквальными порывами ветра.

Погода в Украине 27 июля

В пятницу, 28 июля, в западных областях дожди закончатся, и температура воздуха поднимется, а в остальных наоборот будет дождливо и похолодает, — и в среднем по стране днем ожидается 22-24 градусов.

Погода в Украине 28 июля

В субботу, 29 июля, дожди ожидаются только на Донбассе, в Сумской и Харьковской областях, а температура воздуха будет там на уровне в 21-24 градуса. В центральных и южных областях снова потеплеет до в среднем 25 градусов. В Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Николаевской областях и в Крыму ожидается до 29 градусов.

Погода в Украине 29 июля

В воскресенье, 30 июля, дожди вновь могут накрыть западные области, но температура воздуха там останется на уровне до 29 градусов. В южных и центральных областях потеплеет местами до 31 градуса тепла, а в северных областях и в Киеве ожидается в среднем 25-27 градусов.

Погода в Украине 30 июля

В понедельник, 31 июля, дожди распространятся с западных на центральные области, а вместе с ними начнется и очередная волна похолодания.

Погода в Украине 31 июля

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какая погода ожидается в августе в Украине, — согласно с прогнозами ученых, последний месяц лета в 2023 году тоже будет аномальным.