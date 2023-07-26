Похолодає до +15℃ вдень: синоптики оновили прогноз погоди до кінця місяця в Україні

У деяких областях температура повітря спаде одразу на 10 градусів за добу

Літо 2023 року не втомлюється дивувати українців погодними сюрпризами — після потопів, граду, шквалів та спеки знову очікується похолодання та дощі.

Про це можна судити за свіжими прогнозами "Укргідрометцентру" до кінця місяця.

У четвер, 27 липня, дощі накриють майже всю територію України і сильно похолодає у західних областях України, — в окремих населених пунктах максимальна температура повітря вдень не підніметься вище відмітки в 15 градусів тепла. У північних областях буде трохи тепліше, а у Києві вдень очікується 20-22 градуси тепла. В решті регіонів ще буде досить спекотно, — на Донбасі та в Криму стовпчики термометрів взагалі можуть піднятися до 35 градусів. У більшості областей на цей день також оголошено штормове попередження у зв'язку з грозами і шквальними поривами вітру.

Погода в Україні 27 липня

У п’ятницю, 28 липня, у західних областях дощі закінчаться, і температура повітря підніметься, а в решті регіонів навпаки буде дощово і похолодає — і в середньому в країні вдень очікується 22-24 градуси.

Погода в Україні 28 липня

У суботу, 29 липня, дощі очікуються лише на Донбасі, у Сумській та Харківській областях, а температура повітря буде там на рівні 21-24 градуси. У центральних та південних областях знову потеплішає до в середньому 25 градусів. У Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Миколаївській областях та в Криму очікується до 29 градусів.

Погода в Україні 29 липня

У неділю, 30 липня, дощі знов можуть накрити західні області, але температура повітря там залишиться на рівні до 29 градусів. У південних та центральних областях потеплішає місцями до 31 градуса тепла, а у північних областях та у Києві очікується в середньому 25-27 градусів.

Погода в Україні 30 липня

У понеділок, 31 липня, дощі поширяться із західних на центральні області, а разом із ними розпочнеться і чергова хвиля похолодання.

Погода в Україні 31 липня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яка погода очікується у серпні в Україні.