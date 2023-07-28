Ливни с грозами и адские +35: синоптики дали неутешительный прогноз на начало августа

В конце следующей недели столбики термометров пересекут отметку в +35 °С, предупреждают в Укргидрометцентре.

Финал второго месяца лета принес хоть и незначительное, но все же похолодание на большинстве территорий Украины. Вместе с тем по стране прошли обильные дожди с грозами. Впрочем, по прогнозам синоптиков, уже в ближайшие дни погодная ситуация начнет меняться, а в конце следующей недели следует ожидать серьезной жары.

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По словам синоптика Укргидрометцентра Наталии Птухи, переменчивая погода, которая наблюдается сейчас, будет продолжаться и дальше

"Стабильной жары не ожидается, как и долгих периодов похолодания. На выходных температура воздуха будет повышаться, но с понедельника снова ожидается определенное понижение температуры, но не по всем областям. Сохранится тенденция, когда на севере и западе температуры будут более комфортными, даже ощутим определенную прохладу, а вот на юге и востоке будут более высокие значения температуры", — объясняет синоптик.

Так, по данным Укргидрометцентра, в субботу, 29 июля, на востоке, севере, западе и в центре ночью следует ожидать от 14 до 16 градусов тепла, а днем воздух прогреется от 22 до 26 градусов выше нуля.

На юге немного теплее: 16-18 градусов тепла ночью и 25-29 градусов выше нуля синоптики прогнозируют в дневные часы.

Кроме того, на западе, севере и востоке в субботу ожидаются грозовые дожди.

В воскресенье, 30 июля, температурная картина существенно не изменится: только на юге в дневные часы показатели температуры воздуха возрастут до +31 градуса. Дожди будут заливать запад страны, однако на остальных территориях будет хоть и облачно, но без осадков.

"В понедельник, 31 июля, в ночные часы на юге Украины температура воздуха будет 18-23 градуса тепла, а в дневные часы — 28-33 градуса выше нуля. На остальной территории немного прохладнее: ночью 13-18 градусов тепла, а днем — 24-29. Но подойдет очередной атмосферный фронт и температура на севере и западе несколько снизится", — прогнозирует Наталья Птуха.

Что касается осадков в этот день, то дожди снова вернутся на север и в центр и продолжат заливать запад Украины.

"1 и 2 августа температура на юге и востоке ночью 19-24 градуса тепла, а днем до +35. На остальной территории ночью 14-20 градусов выше нуля, а днем — 23-29 градусов тепла, — добавляет Птуха. — Переменчивость в плане осадков остается. Больше дождей может быть на западе и севере Украины, меньше — на юге и востоке. Но это не будут интенсивные дожди. Разве что в понедельник с запада может быть очередной атмосферный фронт, который повлечет за собой кратковременные дожди с грозами 1 и 2 августа".

Впрочем, по словам синоптика, повышение температуры не будет продолжительным.

"Начиная с 3 августа, в ночные часы следует ожидать 14-20 градусов тепла, а днем — 24-30 градусов выше нуля. Температура по всей территории Украины выровняется", — объясняет Птуха.

А вот в конце следующей недели столбики термометров пересекут отметку даже в 30 градусов тепла.

"В конце следующей недели на юге и востоке страны могут быть высокие значения температур: +35 и выше", — резюмировала Наталья Птуха.

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