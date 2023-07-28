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Энергетики пугают украинцев тяжелой зимой: синоптики и ученые объяснили, будет ли климат на нашей стороне

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Артур Гор Артур Гор
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pmg.ua

Падение температуры воздуха до -25 °С способно "положить" энергетическую систему Украины

Энергетики предупреждают: украинцам стоит ждать сложной зимы, возможно, даже более тяжелой, чем предыдущая. Дело в том, что россияне ракетными ударами уничтожили энергетическое оборудование, которое невозможно быстро восстановить. Впрочем, минувшей зимой даже климат "поддерживал" украинцев: зима 2022/2023 годов стала одной из самых теплых в Украине за последние два столетия. Потому хоть и приходилось сидеть в темноте, но не в холоде.

А как насчет предстоящего зимнего сезона? Будет ли он так же снисходителен, или стоит готовиться к экстремальным морозам? Ответ на этот вопрос "Телеграф" искал вместе с учеными-климатологами и синоптиками.

Поводы для оптимизма

Учитывая, что прошедшая зима показалась относительно теплой, это дает ученым повод прогнозировать, что предстоящий зимний сезон будет таким же.

"Мы живем в условиях изменения климата , и изменения эти тяготеют к потеплению. А в зимний сезон теплело больше всего, поэтому в последние годы зимы в Украине теплые", — объясняет "Телеграфу" климатолог Светлана Бойченко.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух также считает, что суровой зимы не будет.

Во-первых, дело в глобальном климатическом тренде.

"Если говорить о климатических тенденциях относительно зимы, то мы видим, что с каждым годом зимы у нас становятся теплее. Более того, в течение последних нескольких лет метеорологической зимы как таковой вообще не наблюдалось. Например, прошлый февраль был аномально теплый, и эта тенденция сохраняется ", — подчеркивает ученая.

Во-вторых, именно на зиму сезона 2023/2024 приходится процесс изменения температур в Тихом океане, что влияет на погоду на значительной части планеты, в том числе и в Украине.

"Если говорить об атмосферных процессах, обусловливающих термический режим целого сезона, то здесь очень большую роль играет Эль-Ниньо и Ла-Ниньо, то есть южное колебание в Тихом океане. В течение последних трех лет, что уже непривычно долго, была длительная фаза Ла- Ниньо, то есть холодная фаза. А сейчас мы переходим в фазу Эль-Ниньо, а в годы с Эль-Ниньо отмечаются самые высокие температуры. Поэтому вероятность того, что и эта зима будет теплой, конечно же, повышается", — добавляет Балабух.

Морозов не избежать

Но! Теплая зима не означает, что комфортным будет каждый день сезона.

"На общем фоне теплых зим будут вкрапления прохладных периодов", — говорит Светлана Бойченко.

"Количество дней с достаточно низкой температурой существенно почти не меняется во многих регионах. И на фоне общей более высокой температуры количество существенных похолоданий почти не меняется. И если зимой за сутки температура будет резко меняться, понятно, что для энергетиков это достаточно опасная ситуация.

Как будет распределяться температура в течение сезона, сказать сложно. Да, она может быть выше нормы на 1-2 градуса. Но! Несколько дней может быть очень тепло, а затем два-три дня 25 градусов мороза. В среднем это будет выше нормы, но те дни, когда было 25 градусов мороза, они могут просто положить энергетическую систему", — резюмирует Вера Балабух.

В таком случае, когда ждать ощутимо морозных дней?

Теплый декабрь и сюрпризы в январе и феврале

Эксперты уверяют, что первые морозы приедут в Украину уже осенью.

"Период перед началом зимы — ноябрь, иногда может быть даже прохладнее декабря. В ноябре могут быть резкие похолодания зимнего характера", — рассказала "Телеграфу" заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды УкрГМИ Вазира Мартазинова.

Впрочем, по прогнозам народного синоптика Владимира Деркача, первого "минуса" следует ожидать даже раньше ноября.

"Начало октября будет прохладное. Температура ночью достаточно низкая — до заморозков", — прогнозирует Деркач.

В ноябре же, согласно предсказанию народного синоптика, ночные морозы будут стабильным явлением. На экваторе месяца потеплеет, а под занавес осени — снова "минус" ночью и первый мокрый снег.

В дальнейшем учёные прогнозируют более стабильную погоду.

"Декабрь вообще в Украине будет теплый. Он теплее нормы все последние годы", — объясняет Мартазинова.

Что касается прогноза народного синоптика, то его расчеты выглядят следующим образом:

"Первая декада декабря начнется умеренным похолоданием. Осадков мало, ночью сплошной минус, хотя ниже 10 градусов мороза температура воздуха не упадет. Середина первой декады будет холодной: минус появится и днем. Ночью возможны некоторые всплески морозов на короткий период.

Вторая декада в начале будет холодной, однако с середины месяца немного потеплеет, но ночной "минус" еще будет сохраняться. Днем будут выпадать дни со знаком "плюс", осадки умеренные. К концу второй декады декабря температура начнет повышаться, даже ночью порой будет наблюдаться "плюс" в отдельные дни, хотя в основном будут морозы. Сильные осадки не будут наблюдаться.

Третья декада декабря будет теплее двух предыдущих. Днем достаточно часто будет "плюс", ночьюв основном "минус", хотя сильных морозов не будет. Осадки умеренные, лишь иногда присыплет небольшим слоем снега, который растает в дневное время", — резюмировал народный синоптик.

А вот с Нового года, в январе и феврале, следует ожидать тех периодов резкого похолодания, о которых ученые говорили выше. Рассчитать точно, когда именно и сколько их будет, по словам ученых, очень тяжело, но это обязательно произойдет.

"В феврале могут быть отдельные дни резкого похолодания до температур с отметкой "минус": 10-15 градусов мороза. Такие дни обязательно должны быть в январе и феврале, но их не так много", — подчеркнула Вазира Мартазинова.

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#Энергетика #Прогноз #Зима #Морозы #Синоптик