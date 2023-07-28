Энергетики пугают украинцев тяжелой зимой: синоптики и ученые объяснили, будет ли климат на нашей стороне

Падение температуры воздуха до -25 °С способно "положить" энергетическую систему Украины

Энергетики предупреждают: украинцам стоит ждать сложной зимы, возможно, даже более тяжелой, чем предыдущая. Дело в том, что россияне ракетными ударами уничтожили энергетическое оборудование, которое невозможно быстро восстановить. Впрочем, минувшей зимой даже климат "поддерживал" украинцев: зима 2022/2023 годов стала одной из самых теплых в Украине за последние два столетия. Потому хоть и приходилось сидеть в темноте, но не в холоде.

А как насчет предстоящего зимнего сезона? Будет ли он так же снисходителен, или стоит готовиться к экстремальным морозам? Ответ на этот вопрос "Телеграф" искал вместе с учеными-климатологами и синоптиками.

Поводы для оптимизма

Учитывая, что прошедшая зима показалась относительно теплой, это дает ученым повод прогнозировать, что предстоящий зимний сезон будет таким же.

"Мы живем в условиях изменения климата , и изменения эти тяготеют к потеплению. А в зимний сезон теплело больше всего, поэтому в последние годы зимы в Украине теплые", — объясняет "Телеграфу" климатолог Светлана Бойченко.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух также считает, что суровой зимы не будет.

Во-первых, дело в глобальном климатическом тренде.

"Если говорить о климатических тенденциях относительно зимы, то мы видим, что с каждым годом зимы у нас становятся теплее. Более того, в течение последних нескольких лет метеорологической зимы как таковой вообще не наблюдалось. Например, прошлый февраль был аномально теплый, и эта тенденция сохраняется ", — подчеркивает ученая.

Во-вторых, именно на зиму сезона 2023/2024 приходится процесс изменения температур в Тихом океане, что влияет на погоду на значительной части планеты, в том числе и в Украине.

"Если говорить об атмосферных процессах, обусловливающих термический режим целого сезона, то здесь очень большую роль играет Эль-Ниньо и Ла-Ниньо, то есть южное колебание в Тихом океане. В течение последних трех лет, что уже непривычно долго, была длительная фаза Ла- Ниньо, то есть холодная фаза. А сейчас мы переходим в фазу Эль-Ниньо, а в годы с Эль-Ниньо отмечаются самые высокие температуры. Поэтому вероятность того, что и эта зима будет теплой, конечно же, повышается", — добавляет Балабух.

Морозов не избежать

Но! Теплая зима не означает, что комфортным будет каждый день сезона.

"На общем фоне теплых зим будут вкрапления прохладных периодов", — говорит Светлана Бойченко.

"Количество дней с достаточно низкой температурой существенно почти не меняется во многих регионах. И на фоне общей более высокой температуры количество существенных похолоданий почти не меняется. И если зимой за сутки температура будет резко меняться, понятно, что для энергетиков это достаточно опасная ситуация.

Как будет распределяться температура в течение сезона, сказать сложно. Да, она может быть выше нормы на 1-2 градуса. Но! Несколько дней может быть очень тепло, а затем два-три дня 25 градусов мороза. В среднем это будет выше нормы, но те дни, когда было 25 градусов мороза, они могут просто положить энергетическую систему", — резюмирует Вера Балабух.

В таком случае, когда ждать ощутимо морозных дней?

Теплый декабрь и сюрпризы в январе и феврале

Эксперты уверяют, что первые морозы приедут в Украину уже осенью.

"Период перед началом зимы — ноябрь, иногда может быть даже прохладнее декабря. В ноябре могут быть резкие похолодания зимнего характера", — рассказала "Телеграфу" заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды УкрГМИ Вазира Мартазинова.

Впрочем, по прогнозам народного синоптика Владимира Деркача, первого "минуса" следует ожидать даже раньше ноября.

"Начало октября будет прохладное. Температура ночью достаточно низкая — до заморозков", — прогнозирует Деркач.

В ноябре же, согласно предсказанию народного синоптика, ночные морозы будут стабильным явлением. На экваторе месяца потеплеет, а под занавес осени — снова "минус" ночью и первый мокрый снег.

В дальнейшем учёные прогнозируют более стабильную погоду.

"Декабрь вообще в Украине будет теплый. Он теплее нормы все последние годы", — объясняет Мартазинова.

Что касается прогноза народного синоптика, то его расчеты выглядят следующим образом:

"Первая декада декабря начнется умеренным похолоданием. Осадков мало, ночью сплошной минус, хотя ниже 10 градусов мороза температура воздуха не упадет. Середина первой декады будет холодной: минус появится и днем. Ночью возможны некоторые всплески морозов на короткий период.

Вторая декада в начале будет холодной, однако с середины месяца немного потеплеет, но ночной "минус" еще будет сохраняться. Днем будут выпадать дни со знаком "плюс", осадки умеренные. К концу второй декады декабря температура начнет повышаться, даже ночью порой будет наблюдаться "плюс" в отдельные дни, хотя в основном будут морозы. Сильные осадки не будут наблюдаться.

Третья декада декабря будет теплее двух предыдущих. Днем достаточно часто будет "плюс", ночью — в основном "минус", хотя сильных морозов не будет. Осадки умеренные, лишь иногда присыплет небольшим слоем снега, который растает в дневное время", — резюмировал народный синоптик.

А вот с Нового года, в январе и феврале, следует ожидать тех периодов резкого похолодания, о которых ученые говорили выше. Рассчитать точно, когда именно и сколько их будет, по словам ученых, очень тяжело, но это обязательно произойдет.

"В феврале могут быть отдельные дни резкого похолодания до температур с отметкой "минус": 10-15 градусов мороза. Такие дни обязательно должны быть в январе и феврале, но их не так много", — подчеркнула Вазира Мартазинова.