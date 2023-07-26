Природа капризничает: синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине

"Небесная" канцелярия сделала для украинцев разнообразные погодные "подарки" на ближайшие дни

Кроме сильного шквала ветра, "гуляющего" по всей Украине, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни придут дожди с грозами и температурные качели.

Как сообщает Meteofor, в одном городе максимальная дневная температура может достигать +20 ° C, а в другом — до 34 градусов тепла.

Погода во Львове 26-27 июля

На западе Украины ожидается пасмурная погода с дождем. В среду облака пленят небо и вечером должны начаться осадки, которые продержатся до вечера четверга и в течение дня будут менять свою интенсивность. Температура воздуха днем достигнет +17…20 градусов, а ночью опустится до +12…16 ° C. Ветер в среду дует умеренный — 6 м/с, а в четверг увеличится до сильного — 10 м/с.

Погода во Львове 26-27 июля

Погода в Киеве 26-27 июля

В столице Украины ожидается переменная облачная погода с осадками. В среду синоптики прогнозируют целый день дождь, но утром его нет. На следующий день осадки следует ожидать только ночью и днем. В дневное время воздух прогреется до +23 градусов тепла, а ночью столбики термометров будут танцевать в мужьях +18…25 ° C. Ветер 26 июля держится сильный, максимальная скорость его достигает 11 м/с. 27 июля ветер уменьшится до свежих 8 м/с.

Погода в Киеве 26-27 июля

Погода в Харькове 26-27 июля

В Харьковской области также задождит, но несущественно. В среду утром должен начаться дождь, но днем ветер разгонит облака. В четверг осадки прогнозируются днем и вечером, хотя утро еще будет солнечным. Днем температура в городе поднимется до 32...34 градусов тепла. В ночное время отметки термометров опустятся до +20 ° C. В 26-27 июля ветер будет сильно крепкий, он будет достигать 11-12 м/с.

Погода в Харькове 26-27 июля

Погода в Донецке 26-27 июля

В этом городе солнце в течение двух дней не будет прятаться за облака. В Донецке температура воздуха днем поднимется до +31...34 ° C. Ночью отметки термометров покажут 18...20 градусов тепла. Ветер 26-27 июля будет дуть крепкий, максимальная скорость которого достигает 11 м/с.

Погода в Донецке 26-27 июля

Погода в Днепре 26-27 июля

На Днепровщине сейчас преобладает переменная облачность. В четверг солнце будет иногда прятаться за облака. Днем столбики термометров достигнут отметок +33 ° C, а ночью будут падать до 21…22 градусов тепла. Ветер в оба дня будет держаться крепким, максимальная скорость которого будет достигать 14 м/с.

Погода в Днепре 26-27 июля

Погода в Одессе 26-27 июля

На юге Украины в среду синоптики обещают переменную облачную погоду, а в четверг с ночи должны начаться дожди, которые утром усилятся и будут сопровождаться грозой. Осадки будут держаться до вечера. Воздух днем прогреется до +24…27 градусов, а ночью столбики термометров достигнут +22 ° C. Прочный ветер в среду и пятницу не будет утихать менее 14 м/с.

Погода в Одессе 26-27 июля

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды на конец июля от Игоря Кибальчича. Он уверен, что в последние дни июля украинцам следует готовиться к погодным качелям с дождями и засухами в разных регионах.