Разница с прошлым годом будет: эксперт дал прогноз по отключениям света

Украине предоставлены немалые деньги и оборудование для восстановления энергосистемы

Из-за российского террора критической инфраструктуры Украины было разрушено 45% тепловой генерации и до 50% всего оборудования линии высоковольтных передач. Хотя "Укрэнерго" делает все, чтобы украинцы были со светом, рассчитывать на бесперебойное энергоснабжение осенью-зимой не стоит, веерных отключений избежать не удастся.

Об этом "Телеграфу" рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, Украине предоставлены немалые деньги и оборудование для восстановления энергосистемы.

"Укрэнерго", например, получило на эти нужды около миллиарда евро и сейчас активно работает над заменой поврежденных автотрансформаторов и другого оборудования. Учитывая это, можно надеяться, что компании удастся подготовиться к осеннему периоду и обеспечить необходимую поставку электроэнергии потребителям", – отметил Омельченко.

В то же время, по словам эксперта, рассчитывать на бесперебойное энергоснабжение не стоит. Даже при максимально удачном восстановлении поврежденных генерирующих блоков, дефицит в системе в осенне-зимний период и в отдельное время суток сохранится. Избежать веерных отключений электроэнергии украинцам не удастся, хотя их может быть меньше, чем в прошлом.

Кроме того, подчеркнул Омельченко, правительству нужно работать над увеличением финансовой ликвидности энергетических компаний. На сегодня одна из самых больших проблем – это большие долги этих предприятий. Если в зимний период на европейских рынках ощутимо увеличится цена на электроэнергию, импортировать ее в пиковые периоды будет крайне сложно.

Детальнее читайте в материале "Телеграфа": Готовь генератор летом: следующая зима в Украине может стать не менее сложной, чем прошлогодняя