Благодаря распределенной генерации можно сильно усилить энергобезопасность — Тимченко для TED

Украина сможет к 2030 году построить достаточно объектов "зеленой" генерации, чтобы поставлять в Европу столько же электроэнергии, сколько поставляет Финляндия

Благодаря строительству объектов возобновляемой энергетики энергосистема Украины станет более устойчивой и безопасной.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в видео на платформе TED.

Он отметил, что ветровые турбины, весящие около 700 тонн и имеющие длину в 130 м, очень тяжело поразить ракетой. И даже если у оккупантов получится разрушить одну из ветротурбин, электростанция не остановится, а другие турбины будут работать дальше.

"Такая распределенная энергосистема в сочетании с энергией от бытовых солнечных панелей может значительно повысить энергетическую безопасность стран по всему миру. И не только во время войны, но против ряда угроз, таких как пожары и наводнения", — подчеркнул Тимченко.

Гендиректор ДТЭК добавил, что Украина сможет до 2030 года построить достаточно объектов "зеленой" генерации, чтобы поставлять в Европу такой же объем электроэнергии, как и Финляндия, если будет правильный уровень иностранных инвестиций.

Напомним, в мае ДТЭК ввел в эксплуатацию первую очередь Тилигульской ВЭС мощностью 114 МВт. Это первая в мире ветроэлектростанция, которую строят во время войны.