Завдяки розподіленій генерації можна сильно посилити енергобезпеку - Тімченко для TED 

Україна зможе до 2030 року побудувати достатньо об’єктів "зеленої" генерації, щоб постачати в Європу стільки ж електроенергії, як і Фінляндія

Завдяки будівництву об'єктів відновлювальної енергетики енергосистема України стане більш стійкою та безпечною.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко у відео на платформі TED.

Він зазначив, що вітрові турбіни, які важать близько 700 тонн та мають довжину в 130 м, дуже важко вразити ракетою. І навіть якщо в окупантів вийде зруйнувати одну з вітротурбін, електростанція не зупиниться, а інші турбіни працюватимуть далі.

"Така розподілена енергосистема в поєднанні з енергією від побутових сонячних панелей може значно підвищити енергетичну безпеку країн по всьому світу. І не тільки під час війни, але й проти низки загроз, таких як пожежі та повені", — підкреслив Тімченко.

Гендиректор ДТЕК додав, що Україна зможе до 2030 року побудувати достатньо об’єктів "зеленої" генерації, щоб постачати в Європу такий самий обсяг електроенергії, як і Фінляндія, якщо буде правильний рівень іноземних інвестицій

Нагадаємо, у травні ДТЕК ввів в експлуатацію першу чергу Тилігульської ВЕС потужністю 114 МВт. Це перша у світі вітроелектростанція, яку будують під час війни.