Готовь генератор летом: следующая зима в Украине может стать не менее сложной, чем прошлогодняя

"Телеграф" разбирался, в каком состоянии сегодня находится украинская энергосистема.

Зима 2022/2023 года стала самой тяжелой за всю историю независимой Украины. Массированные ракетные атаки и удары дронов со стороны рф по критической инфраструктуре не оставили невредимой ни одну ТЭС Украины, что приводило к длительным веерным, аварийным и экстренным отключениям электроэнергии.

Несмотря на намерения россиян измотать украинцев тьмой и сломать холодом, уже в конце февраля 2023 года ситуацию в энергосистеме удалось стабилизировать. В то же время ремонтные работы проводились в экстренном режиме и по временной схеме, ведь для капитального ремонта объектов не было ни времени, ни средств.

"Телеграф" обратился к экспертам в сфере энергетики, чтобы узнать, в каком состоянии сегодня находятся украинские электросети и к какой зиме нам следует готовиться.

Ситуация сложная, но не безнадежная

Даже при наличии полного финансирования, восстановление энергетической системы Украины до довоенного состояния потребовало бы несколько лет. Именно столько времени нужно для изготовления нового оборудования и установки его на поврежденные объекты, рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире телеканала "Эспресо".

"Когда будут новые удары, мы уже не сможем условно разбирать неработающий блок и из него собирать или из двух разбитых – один целый. Нет уже физически этих двух блоков. Зима будет очень сложная. Я бы очень советовал всем украинцам, если есть генератор, смажьте его, купите запас топлива, приготовьтесь. Также павербанки и другие инструменты, чтобы смягчить себе ситуацию во время отключений", – сказал Харченко.

С такой оценкой ситуации в целом согласен и директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. По словам эксперта, подробная информация о состоянии энергетической системы доступна исключительно для служебного пользования или даже секретна, однако общие данные об объемах системных разрушений известны.

В результате российского террора критической инфраструктуры Украины было разрушено 45% тепловой генерации и до 50% всего оборудования линии высоковольтных передач.

– Впрочем, Украине предоставлены немалые деньги и оборудование для восстановления. "Укрэнерго", например, получило на эти нужды около миллиарда евро и сейчас активно работает над заменой поврежденных автотрансформаторов и другого оборудования. Учитывая это, можно надеяться, что компании удастся подготовиться к осеннему периоду и обеспечить необходимую поставку электроэнергии потребителям , – говорит Владимир Омельченко в комментарии "Телеграфу".

При этом, по словам эксперта, рассчитывать на бесперебойное энергоснабжение тоже не стоит. Даже при максимально удачном восстановлении поврежденных генерирующих блоков, дефицит в системе в осенне-зимний период и в отдельное время суток сохранится. Избежать веерных отключений электроэнергии украинцам не удастся, хотя их может быть меньше, чем в прошлом году.

Также правительству следует работать над тем, чтобы увеличить финансовую ликвидность энергетических компаний, говорит Владимир Омельченко. На сегодня одна из самых больших проблем – это большие долги этих предприятий. Если в зимний период на европейских рынках ощутимо увеличится цена на электроэнергию, импортировать ее в пиковые периоды будет крайне сложно.

Подготовка в разгаре, но ее эффективность под вопросом

На днях министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с вице-президентом Всемирного банка Антонеллой Бассани и региональным директором Всемирного банка Арупом Банерджи. Чиновники обсудили направления поддержки украинского энергосектора в условиях продолжения прицельных российских атак на энергетическую инфраструктуру и реализации проектов по усилению устойчивости энергосистемы.

В частности, в рамках проекта "Восстановление энергообеспечения в зимний период и снабжение энергетическими ресурсами" Украина получит финансирование в объеме 500 млн долларов. Еще одно соглашение предусматривает выделение гранта в 37,74 млн евро от правительства Германии для внедрения на подстанциях устройств для обеспечения нормативных параметров электроэнергии СТАТКОМ. Средства пойдут на закупку оборудования для отопительных услуг и оборудования для инфраструктуры передачи электроэнергии.

"В прошлом году массированные российские атаки на наши энергообъекты продолжались на протяжении всего отопительного сезона – с 10 октября по 9 марта включительно. Сейчас продолжается самая масштабная за всю историю Украины ремонтная кампания на энергообъектах. В ее пределах мы планируем отремонтировать прежде всего объекты генерации.

Также ведут работы по восстановлению подстанций, сетей и объектов тепловой генерации в регионах, для которых она критически важна. В общем, мы планируем добавить в энергосистему 1,7 ГВт к следующей зиме в результате ремонтной кампании. В то же время ожидаем, что вражеские атаки будут продолжаться и следующей зимой, поэтому поддержка партнеров, которая поможет обеспечить максимальную устойчивость системы, чрезвычайно важна", - отметил министр.

Также Галущенко сообщил о выполнении работ по усилению физической защиты критической инфраструктуры и проведению переговоров с ENTSO-E по увеличению объемов импорта электроэнергии из европейских стран.

Несмотря на оптимистическое настроение в профильном министерстве, достижения правительства в вопросе преодоления энергетического кризиса крайне сомнительны, считает экс-министр топлива и энергетики Украины Игорь Насалик.

Для решения проблем такого масштаба государству необходима специальная программа по сетям и генерациям, хотя бы приблизительный годовой план с учетом военных действий и моделирования системы на базе "Укрэнерго", считает политик.

– Такое впечатление, что в правительстве забыли, что это такое и как оно работает. Если сравнить критичность ситуации 2017 года, когда остановили поставки 25 млн тонн угля на генерирующие станции, с сегодняшней, тогда она была на 2 балла выше. При этом потребители не ощутили дефицита электроэнергии. Какие меры сейчас принимает министерство, чтобы укрепить энергетическую систему Украины? Правительство выполняет функцию статистов, только фиксирующих разрушение.

Финансирование со стороны доноров есть, но это не системная работа, а латание дыр. Те же генерации, помощь, оборудование… Трансформаторы изготавливают год-полтора, но для этого нужно хотя бы заказ на них сделать. Правительство не делает этого. Сегодня более эффективны частные структуры. В частности, ДТЭК делает больше, чем все министерство, – говорит экс-министр в комментарии "Телеграфу".

На правительство надейся, а сам не плошай

Учитывая, что избежать дефицита электроэнергии зимой не удастся даже при отсутствии новых массированных атак со стороны рф, украинцам следует начинать подготовку к вероятным блекаутам уже сейчас. Если россия продолжит террор нашей критической инфраструктуры, в том числе удары по ГЭС и ТЭС, миллионы потребителей рискуют остаться не только без света, но и без отопления.

Мастхевом следующей зимой будут оставаться:

генераторы;

павербанки;

фонари и свечи;

туристические газовые баллоны;

зарядные станции;

буржуйки.

Жителям частных домов с твердотопливным котлом или печкой есть смысл задуматься об альтернативном способе отопления на случай аварийного отключения централизованного. Покупать дрова, уголь или паллеты стоит уже сейчас, ведь в ноябре-декабре на фоне высокого спроса цены на них могут значительно возрасти.

На июль стоимость древесного угля составляет от 8200 до 14800 грн/т; антрацита и полуантрацита – от 14 500 до 19 900 грн/т, долгопламенного газового угля – от 12 500 до 14 300 грн/т, пишут "Новости.Live".

Цены на дрова сейчас стартуют от 1100 грн/м.куб (липа) и доходят до 1900 грн/м.куб (дуб, граб, ясень).

Если вы решились на приобретение электрогенератора, сейчас лучшее время для этого. Модели, которые в ноябре 2022 года стоили около 30 тысяч гривен, сегодня можно приобрести меньше, чем за 10 тыс. грн. Более дорогие модели упали в цене со 100 до 30 тысяч гривен, однако не исключено, что с ростом спроса стоимость снова вернется к прошлогоднему уровню.