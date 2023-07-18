Электроэнергии может не хватить: когда украинцам нужно экономить

Энергетики сообщили о смещении пиковых часов

В Украине сместились пиковые часы потребления электроэнергии. Так, если раньше население начинало активно потреблять электроэнергию с 19 до 22 часов, как в мае, то сейчас из-за жары люди на работе включают кондиционеры и пик начинается с 16 и продолжается до 23 часов.

Об этом сайту "Телеграф" сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Самый большой максимум пиковой нагрузки – с 21 до 22 часов, когда все дома и, кроме кондиционеров, включают мощные электроприборы.

Пока что на призывы экономить электроэнергию особо не реагируют ни бытовые потребители, ни предприятия, говорят в Укрэнерго. Однако такая перегрузка электросетей может иметь невеселые последствия.

Какие именно — читайте на сайте "Телеграф" в статье, которая выйдет утром в среду, 19 июля.

Напомним, самые массированные обстрелы россии всей энергосистемы Украины и огромные долги энергетических компаний угрожают стабильности энергоснабжения в Украине. Среди последствий – с 1 июня 2023 года в Украине выросли цены на электроэнергию для населения. Энергетики рассчитывают, что дополнительные поступления от повышения тарифа составят около 25 миллиардов гривен и будут использованы для подготовки к отопительному сезону.