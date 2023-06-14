"Отключений света не будет, если...": в "Укрэнерго" рассказали, чего ждать летом

В "Укрэнерго" отмечают, что основная цель в течение этого лета — не допускать отключения потребителей

В Украине будут всеми возможными способами избегать отключений электроэнергии этим летом. Если не произойдет каких-либо катастрофических и неожиданных событий, есть все шансы, что в июле и августе, а также осенью, отключения потребителей не будет.

Об этом глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал в большом интервью "Телеграфу".

"Базовый наш прогноз на июль и вообще до начала зимнего периода говорит о том, что нам нужно будет для сбалансирования энергосистемы использовать импорт. И вместе с импортом активировать также дополнительные мощности на тепловых электростанциях, теплоэлектроцентралях, вероятно, на газе. Это не дешевое удовольствие, но гораздо дешевле, чем отключение потребителей", — сказал он.

По словам Кудрицкого, основная цель в течение этого лета — не допускать отключения потребителей. Для этого баланс в энергосистеме будут поддерживать всеми возможными способами.

Также кроме дополнительной генерации газа и импорта, планируется восстановление резерва надежности, который был до полномасштабного российского вторжения.

"В этих условиях и если не будет каких-либо катастрофических, неожиданных событий, мы планируем пройти и лето, и осень без отключений. Отключения в сетях облэнерго, когда какая-то линия выходит из строя из-за непогоды или технологического нарушения, мы не считаем, потому что это вещи, не связанные с балансом и быстро ликвидируемые", — подытожил Кудрицкий.

Полный текст читайте на нашем сайте: "При определенных условиях лето и осень планируем пройти без отключений света", — глава "Укрэнерго" (большое интервью).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце мая 2023 украинцев вновь призвали экономить электроэнергию, несмотря на отсутствие дефицита в энергосистеме. Так, в вечерние часы граждан просят уменьшить использование мощных электроприборов.