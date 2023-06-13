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У Зеленского рассказали, куда пойдут деньги от повышения тарифов на электроэнергию

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Куда потратят деньги от повышения тарифа на электроэнергию Новость обновлена 13 июня 2023, 14:53
Куда потратят деньги от повышения тарифа на электроэнергию. Фото Коллаж "Телеграфа"

Для восстановления энергосистемы необходмы сотни миллиардов гривен

Деньги, полученные от повышения тарифов на электроэнергию в Украине, пойдут на нужды Укрэнерго и Энергоатома, которые задействуют их на ремонт энергосистемы.

Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Андрея Ермака Ростислав Шурма в интервью "Телеграфу".

"Средства будут направлены на нужды Укрэнерго и Энергоатома для проведения текущих ремонтов трансформаторных подстанций, энергоблоков", — сказал он.

Также Шурма подчеркнул, что существует и программа обновления других энергообъектов. Для нее повышение станет источником финансирования.

Что касается необходимой суммы для восстановления энергосистемы в Украине, то, по словам замглавы ОП, в данном случае речь идет в целом о сотнях миллиардов гривен.

"Минимально – десятки миллиардов гривен для прохождения зимы, а в общем – сотни миллиардов", — подытожил Ростислав Шурма.

Полный текст интервью читайте на нашем сайте: Каховскую ГЭС будем восстанавливать, в планах — стать энергетическим хабом Европы, — Ростислав Шурма об МВФ, налогах и месте Украины в мире.

Напомним, ранее первый заместитель главы комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко рассказал "Телеграфу", что тариф на электроэнергию является убыточным и не покрывает даже себестоимости.

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#Украина #Тариф #Электроэнергия #Повышение #Ростислав Шурма