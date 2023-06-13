У Зеленського розповіли, куди підуть гроші від підвищення тарифів на електроенергію

Для відновлення енергосистеми потрібні сотні мільярдів гривень

Гроші, отримані від підвищення тарифів на електроенергію в Україні, підуть на потреби Укренерго та Енергоатому, які витратять їх на ремонт енергосистеми.

Про це розповів заступник глави Офісу президента Андрія Єрмака Ростислав Шурма в інтерв’ю "Телеграфу".

"Кошти будуть спрямовані на потреби Укренерго та Енергоатому для проведення поточних ремонтів трансформаторних підстанцій, енергоблоків", — сказав він.

Також Шурма наголосив, що існує і програма оновлення інших енергооб’єктів. Для неї підвищення стане джерелом фінансування.

Щодо необхідної суми для відновлення енергосистеми в Україні, то, за словами заступника голови ОП, у цьому випадку йдеться загалом про сотні мільярдів гривень.

"Мінімально – десятки мільярдів гривень для проходження зими, а загалом – сотні мільярдів", – підсумував Ростислав Шурма.

Повний текст інтерв’ю читайте на нашому сайті: Каховську ГЕС відновлюватимемо, у планах — стати енергетичним хабом Європи, — Ростислав Шурма про МВФ, податки та місце України у світі.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко розповів "Телеграфу", що тариф на електроенергію є збитковим та не покриває навіть собівартості.